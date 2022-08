Tacchino ubriaco: la ricetta napoletana per dei bocconcini sugosi e buonissimi. Il sughetto “mbriac” conquisterà tutti

Tacchino ubriaco, un secondo piatto facile e veloce da preparare, una vera delizia per il palato. Un tripudio di sapori, dove il dolce delle cipolle si sposa con l’aroma secco e deciso del rum. Ho preparato questo piatto usando le cipolle rosse di Tropea, mi raccomando usate una buona qualità di rum….e non quello di pasticceria.

Tacchino ubriaco, Ingredienti:

300 gr di polpa di tacchino

1 cipolla di Tropea

30 ml di rum

Farina 00

Sale

Alloro

1 cucchiaio raso di Ketchup

10 gr di miele

1 cucchiaio di aceto balsamico

Procedimento:

Per preparare i bocconcini di tacchino con salsa al rum, pulite, lavate e tritate la cipolla. In una capiente padella, mettete un giro d’olio evo, unite la cipolla e le foglie di alloro, lasciate cuocere per circa cinque minuti.

Mette la farina in un piatto, impanate i bocconcini di tacchino, uniteli nella padella. Fate rosolare in maniera omogenea a fiamma vivace.

Nel frattempo mettete il miele in una ciotolina, unite l’aceto balsamico ed il ketchup, mescolate bene.

Appena i bocconcini di tacchino saranno rosolati, unite il rum, lasciate evaporare l’alcol, mescolate bene ed unite il condimento.

Lasciate insaporire ed addensare per alcuni minuti. Impiattate e servite ben caldo.

