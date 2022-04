Stefano Tacconi è ricoverato da questa mattina all’ospedale di Alessandria, in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia, in seguito ad un malore accusato ad Asti, dove era ospite delle Giornate delle Figurine. Apprensione per l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana. Si attendono ora nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Così si esprimeva pochi mesi fa…

Read More “Tacconi in prognosi riservata dopo un malore, diceva ai giocatori non vaccinati “dovete stare a casa e senza stipendio”” »

L’articolo Tacconi in prognosi riservata dopo un malore, diceva ai giocatori non vaccinati “dovete stare a casa e senza stipendio” proviene da Grandeinganno.