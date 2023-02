‘Taco vegano’ é feito a base de tapioca e tem recheio de shimeji; aprenda

Chef de cozinha Eduardo Filho ensinou o passo a passo da receita. Culinaria #013: Aprenda a fazer um taco com tapioca

A goma da tapioca é uma verdadeira aliada quando o assunto é praticidade na cozinha. Em alguns minutos, é possível fazer receitas fáceis, que são bem-vindas nos dias mais quentes do verão. Pensando isso, o chef de cozinha Eduardo Filho preparou o taco vegano. Ele é feito a base de tapioca e recebe um recheio de guacamole e shimeji. Uma verdadeira combinação de sabores e texturas, que rende uma refeição rápida e deliciosa (confira a receita abaixo).

CLIQUE AQUI E VEJA TODAS AS RECEITAS DO G1 SANTOS

O Culinária #013 está na Temporada de Verão, com receitas leves, refrescantes e lindos cenários da Baixada Santista.

Em entrevista ao g1, o chef de cozinha Eduardo Filho, do Bistrô Calixto, aconselha escolher os pratos mais fáceis e rápidos para preparar no verão. Uma das sugestões dele é taco vegano.

A receita começa com a massa, a base de tapioca. Depois, é só moldar a massa no formato de um taco. Em seguida, o recheio de shimeji deve ser feito na frigideira. “Estou usando shimeji branco, mas pode usar shitake, shimeji preto ou paris. O cogumelo que a pessoa quiser usar em casa”.

Taco vegano preparado pelo chef Eduardo Filho, de Santos

Mariane Rossi/g1

Para finalizar, o chef utilizou molho shoyo nos cogumelos. “Para soltar o fundinho da panela, o sabor. Quem quiser pode usar o óleo de gergelim”, comenta.

Em uma tigela separada, faça a guacamole com o abacate e os demais temperos. Em seguida, basta rechear a massa da tapioca com a guacamole, alface picadinha e os cogumelos (veja a receita completa em vídeo, no início da reportagem, ou em texto abaixo).

Chef Eduardo Filho em entrevista a jornalista Mariane Rossi, do g1

Danilo Santos

Confira a receita:

Ingredientes

120 gramas de tapioca

80 gramas de shimeji

40 gramas de pimentões variados

sal a gosto

cheiro verde a gosto

1/4 de abacate maduro

2 colheres de sopa de cebola roxa picada

3 colheres de sopa de azeite

30 gramas de alface americana

2 colheres de shoyo

Taco vegano preparado pelo chef Eduardo Filho, de Santos

Mariane Rossi/g1

Modo de preparo

Massa

Com o auxílio de uma peneira, leve a tapioca ao fogo e doure por aproximadamente 2 minutos de cada lado.

Com ela ainda quente, dobre ao meio sem juntar as pontas, no formato de um taco. Deixe esfriar, ela ficará firme.

Shimeji

Em uma frigideira, aqueça um fio de aziete, coloque o shimeji e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos, mexendo sempre.

Coloque os pimentões picados e cozinhe por mais 1 minuto.

Regue com shoyo, corrija o sal e adicione cheiro verde no final. Reserve.

Guacamole

Corte o abacate em cubos e amasse com uma colher ou garfo.

Misture com a cebola roxa picada, o azeite e o sal.

Montagem

Com a tapioca já no formato de taco, coloque a alface picada no fundo.

Adicione a guacamole por cima.

Em seguida, finalize com o shimeji.

Bom apetite!

Taco vegano preparado pelo chef Eduardo Filho, de Santos

Mariane Rossi/g1

Vito Califano