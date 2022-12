tagghiarin-asquant,-le-tagliatelle-alla-diovolessa-della-tradizione-pugliese-meglio-dell’arrabbiata.-pronte-in-2-minuti

Le tagghiarin asquant sono un piatto tipico pugliese, più precisamente della zona di Palagiano, in provincia di Taranto. Si è soliti prepararlo in ottobre, in occasione della festa popolare della Madonna della stella. Tuttavia, è possibile riprodurlo in qualsiasi momento dell’anno per il suo sapore inconfondibile. Le celebrazioni per la Madonna della stella iniziano fin dal mattino, più precisamente dalle 5 e tutta la città è impegnata con la preparazione delle tagliatelle piccanti.

Esistono in realtà veri e propri comitati che si occupano dell’organizzazione della celebrazione e della preparazione del piatto. La protagonista indiscussa di questa ricetta è la tagliatella riccia, accompagnata dai pomodori pelati e da abbondantissimo peperoncino piccante.

Ingredienti per circa 4-5 persone

500 gr di tagliatelle ricce

250 gr di pomodori pelati

200 gr salsa di pomodoro

3 peperoncini extra piccanti

Olio evo, Sale e prezzemolo q.b.

2 o 3 coste di sedano.

2 cipolle

Preparazione

Iniziate sminuzzando le cipolle, il prezzemolo ed il sedano cercando di creare un trito. Poi fate lo stesso con i peperoncini, tagliuzzandoli a pezzetti. Aggiungete il tutto il una padella antiaderente con olio extravergine di oliva e fate soffriggere per qualche minuto a fiamma alta. Successivamente, quando le cipolle avranno assunto un colore dorato, sarete pronti ad aggiungere i pomodori pelati. Lasciate cuocere per 5 minuti e nel mentre provate a schiacciarli il più possibile.

Trascorsi i 5 minuti, aggiungete anche la passata di pomodoro e lasciate cuocere per 30 minuti avendo cura di girare spesso il composto. Nel mentre, mettete a cuocere le vostre tagliatelle ricce ed una volta scolate, conditele con il sugo piccante ottenuto con la lavorazione precedente. È importante che siano servite ben calde. Vi leccherete i baffi!

