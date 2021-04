tagliata-di-tonno-al-sesamo:-ricetta-perfetta-per-gli-amanti-di-pesce

La tagliata di tonno al sesamo è la ricetta perfetta per chi ama il pesce. Un secondo piatto delicato, prelibato e raffinato. Scopriamo come si prepara

Foto di Reinhard Thrainer da Pixabay

La tagliata di tonno è un secondo piatto di pesce delicato e prelibato. Scegliendo un trancio di tonno freschissimo ed eseguendo i passi di questa ricetta, realizzerete una pietanza perfetta che conquisterà anche i palati più esigenti. Vediamo insieme il procedimento per preparare una perfetta tagliata di tonno al sesamo.

Ingredienti

1 trancio di tonno da 500 gr

1 cucchiaio di semi di sesamo

un cucchiaio di semi di papavero

2 spicchi aglio

olio evo q.b.

sale, pepe q.b.

prezzemolo q.b.

aceto balsamico q.b.

Come preparare una perfetta tagliata di tonno: il procedimento

Foto di Diana Yanes da Pixabay

Per preparare una perfetta tagliata di tonno iniziate dalla sua marinatura. Preparate una marinata con aglio, prezzemolo, sale e pepe. Spennellate alla perfezione tutto il trancio di tonno e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Nel frattempo, unite in un piatto i semi di papavero e di sesamo e mescolate per farli amalgamare per bene. Trascorso il tempo di riposo, riprendete il trancio e passatelo nel piatto con i sesami facendoli aderire perfettamente alla superficie.

A questo punto, procedete con la cottura. Prendete una padella antiaderente e versateci l’olio della marinatura, fatelo scaldare per qualche secondo dopodiché unite il trancio di tonno e fatelo scottare per circa due/tre minuti per lato. Aggiustate di sale e pepe. Terminato di scottare il tonno, mettetelo su un tagliere e tagliatelo a fette.

Preparate le porzioni, guarnite con un filo d’aceto balsamico, completate il tutto con un contorno e servite pure. Un piatto semplice da preparare e soprattutto veloce. Ideale quando avete poco tempo a disposizione e non volete rinunciare al gusto.

Buon appetito a tutti!