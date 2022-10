Un primo piatto semplice e veloce: tagliatelle con salmone e pomodorini; perfetto da preparare all’ultimo minuto con un condimento leggero senza panna, da preparare mentre cuoce la pasta. Un abbinamento di ingredienti freschi e saporiti, con i pomodorini che alleggeriscono il piatto e la ricotta fresca e delicata, per creare un piatto cremoso e squisito che conquisterà tutti alla prima forchettata. Goloso e vivace da portare in tavola, ecco come di prepara!

Tagliatelle con salmone e pomodorini

Ingredienti per 4 porzioni

320 g di tagliatelle all’uovo, preparate con 200 g di farina e 2 uova

150 g di salmone affumicato

150 g di pomodorini ciliegia

100 g di ricotta

mezza cipolla

prezzemolo secco

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Preparazione

Preparate la pasta all’uovo impastando 200 g di farina con due uova; formate una palla e lasciatela riposare 10 minuti, tirate la sfoglia, lasciatela leggermente asciugare e formate le tagliatelle con un coltello o con la macchina per la pasta: stendetela in un vassoio, fino al momento della cottura o fatela seccare se preparate in anticipo. Mettete a bollire l’acqua per cuocere la pasta, e nel frattempo preparate il condimento.

Affettate la cipolla e lasciatela soffriggere leggermente in padella con 3 cucchiai di olio, aggiungete anche il salmone affumicato a filetti sottili; lasciate soffriggere il salmone a fiamma media, sbriciolandolo con una forchetta. Versate nella padella i pomodorini tagliati a metà, regolate di sale e lasciate cuocere per 10 minuti; aggiungete la ricotta e mescolate per bene.

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolate la pasta al dente versandola nella padella con il condimento, e mescolate bene per renderla più cremosa: una spolverata di prezzemolo e le Tagliatelle con salmone e pomodorini sono pronte da servire.

ricette dal blog Caos&Cucina

Tagliatelle al salmone e pomodorini, il segreto per farle super cremose senza panna. Cosa si aggiunge a metà cottura scritto su Più Ricette da Catia.

Mata