Tagliatelle alla crema di Scampi: il primo ottimo e cremoso, da preparare senza stress anche per tanti per il cenone

Linguine alla CREMA di SCAMPI gustose, facili e veloci da realizzare perfetti per i giorni di festa! Non sapete cosa preparare quando si avvicinano i giorni di festa? Si, e’ normale, proprio come me e per questo cerco sempre di fare qualcosa di originale e mai banale. Oggi vi propongo le tagliatelle alla crema di scampi troppo gustose ed eleganti perfette proprio per le grandi occasioni ma che non stressano chi deve preparare il pranzo.

Ingredienti

400 g Tagliatelle all’uovo

1 kg Scampi freschi

200 g Gamberetti

200 ml Passata di pomodoro

80 ml Panna da Cucina

50 ml Vino bianco secco

q.b. olio evo

q.b. Prezzemolo tritato

q.b. Sale

q.b. Pepe

1 spicchio Aglio

Leggo–> Il segreto per avere patate al forno super croccanti come fritte? Bisognare usare il miele

Leggi anche–> Torta 6 bicchieri al Nesquik: Il dolce più soffice e facile, da preparare senza bilancia

Preparazione

Prendiamo gli scampi e puliamoli bene sciacquandoli sotto l’acqua. Sgusciamone meta’ senza buttare via le teste. Facciamo la stessa cosa con i gamberi sgusciandoli tutti. Possiamo utilizzare pesce fresco oppure congelato ed i gamberi ci serviranno per dare maggior sapore. Prendiamo un’ ampia padella e mettiamo a soffriggere l’aglio. Appena si sara’ imbiondito togliamolo dalla padella e mettiamolo da parte. Uniamo gli scampi ed i gamberi sgusciati, il prezzemolo tritato fine e lasciamoli cuocere a fuoco vivace per 5 minuti. Sfumiamo con il vino bianco. Aggiungiamo la passata di pomodoro e la panna e mescoliamo tutto molto bene. Aggiustiamo di sale e pepe. Intanto mettiamo l’acqua per la pasta. Togliamo le teste degli scampi gia’ sgusciati. Frulliamo meta’ sughetto compresi i gamberi e meta’ scampi sgusciati e rimettiamo la crema nella padella. Se il sughetto risultera’ troppo liquido uniamo qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Cuociamo le tagliatelle al dente, e scoliamole direttamente nella padella del sughetto. Amalgamiamo tutto molto bene. Serviamo decorando con uno, due scampi a porzione e gustiamo.