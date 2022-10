Tagliatelle alla Locullo, non la solita pasta al forno. Più buone di una norma con solo dieci minuti in forno

Oggi vi proponiamo le tagliatelle alla Lucullo un piatto nuovo per non preparare sempre la solita pasta al forno, ma provare qualcosa di diverso e più goloso. Gli ingredienti sono pochi e semplici, basterà infatti tagliare a cubetti sia i funghi che le melanzane, passarli in padella con aglio e olio, aggiungere il pomodoro e quando sarà tutto pronto, condire le tagliatelle cotte molto al dente. Infornare infine aggiungendo della mozzarella e aspettare che questa si sciolga e diventi bella filante. Ma vediamo dettagliatamente come fare.

Tagliatelle alla Lucullo, Ingredienti

Funghi prataioli 200 g

Tagliatelle all’uovo 350 g

Melanzane 1

Mozzarella 300 g

Pomodori ramati 3

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva q.b.

olio di semi di arachidi q.b

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare le nostre tagliatelle alla Lçocullo mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata dove andremo a cuocere la pasta molto al dente. Quindi prendete i funghi, lavateli e asciugateli e tagliateli a cubetti. Tagliate a cubetti a anche la melanzana e fatela friggere in una padella con dell’olio di semi di arachidi, sgocciolatele su carta assorbente e mettete da parte. Tritate anche l’aglio molto finemente

Prendete quindi una padella antiaderente e versate 4 cucchiai d’olio evo; Fate prima rosolare l’aglio facendo attenzione che non bruci, poi aggiungete anche i funghi fatti a pezzetti, infine i cubetti di melanzana fritti. Fate saltare il tutto giusto un paio di minuti e aggiungete anche i pomodori a pezzetti e portate a cottura lentamente, a fiamma bassa e aggiustando di sale e pepe.

Quando la salsa sarà cotta, scolate la pasta e mettetela in padella facendola saltare per un minuto giusto con il sugo di funghi e melanzane. Trasferite le tagliatelle in una pirofila da forno aggiungendo la mozzarella tagliata a dadini e mescolando il tutto. Infornate per circa una decina di minuti il tempo che la mozzarella si sciolga completamente diventando bella filante. Togliete dal forno, impiattate e servite. Le nostre tagliatelle alla Locullo sono pronte. Buon appetito

