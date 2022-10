Tagliatelle alla sveltina, il primo più veloce che c’è. Altro che aglio e olio, farete sempre questo per un pranzo dell’ultimo minuto

Le tagliatelle alla sveltina sono il piatto più buono e più veloce che ci sia. Gli ingredienti per il condimento sono principalmente due, ovvero il tartufo che in questa ricetta viene spazzolato e grattugiato e l’acciuga che invece viene pulita e tritata, i due ingredienti uniti insieme andranno infine a condire la pasta scolata al dente per creare un primo piatto, semplice, veloce e super goloso.

Tagliatelle alla sveltina, Ingredienti

Tagliatelle all’uovo 200 g

Acciughe (alici) 1

Tartufo nero 1

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Limoni qualche goccia

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle nostre tagliatelle alla sveltina mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata, Aspettiamo che bolla e infine caliamo la pasta rispettando i tempi di cottura riportati in confezione e scolandole leggermente al dente. Mentre la pasta cuoce possiamo pensare a preparare il condimento. Quindi prendiamo il tartufo, Spazzoliamolo e puliamolo con un panno da cucina.

Dopo averlo ben pulito possiamo quindi grattuggiarlo in un recipiente. Da parte prendete l’acciuga, lavatela pulitela togliete le lische e tritatela finemente. Quindi unite l’acciuga al tartufo grattugiato e versate all’interno del recipiente anche un filo d’olio extra vergine di oliva tanto quanto basta per avere un composto consistente. Aggiungete infine anche qualche goccia di limone per profumare il tutto.

Una volta pronte le tagliatelle scolatele e versatele direttamente nel recipiente col tartufo e le acciughe, mescolate bene fino a che tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati, quindi impiattate e servite subito ben caldi. Le tagliatelle alla sveltina sono pronte per essere gustate, buon appetito! Leggi anche: Risotto aglio, olio e peperoncino. Dimenticherete gli spaghetti. Una golosità senza eguali, più veloce, facile e cremosa

Tagliatelle alla sveltina, il primo più veloce che c'è.

