Tagliatelle zucchine e gamberetti. Lo chef Barbieri svela il trucco: “Ecco cosa grattugio alla fine”. Ecco un piatto che negli anni ’90 è stato protagonista. Un piatto buonissimo e apparentemente semplice.

Un mare e monti semplice, da due ingredienti che però, grazie all’estro del nostro chef Barbieri diventa unico e super saporito. Ecco dunque il procedimento e che tipo di trucchi usa per dare più spinta.

Ingredienti delle Tagliatelle zucchine e gamberetti

350 gr di tagliatelle

400 gr di gamberi

300 gr di zucchine

1 rametto di menta

1 rametto di rosmarino

Origano q.b.

Finocchietto selvatico q.b.

1 spicchio d’aglio

1 peperoncino

Aceto di lamponi q.b.

Olio al prezzemolo q.b.

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

2 foglie di basilico

Pecorino q.b.

Preparazione:

Tagliare le zucchine a rondelle e farle saltare in una padella con dell’olio, uno spicchio d’aglio e un rametto di menta. Dopo aver insaporito il tutto, eliminare l’olio in eccesso con della carta assorbente e lasciar marinare le zucchine con aceto di lamponi, sale e pepe.

Nella stessa padella, far rosolare per qualche secondo i gamberi aggiungendo olio, sale, rosmarino e peperoncino. Successivamente, tagliarli a pezzettoni e lasciarli riposare in un piatto aggiungendo olio, origano e finocchietto selvatico.

Tagliare le tagliatelle grossolanamente per avere dei maltagliati. Cuocerli per pochi minuti in acqua bollente, scolarli e versarli in padella assieme ai gamberi, dell’acqua di cottura e dell’olio al prezzemolo. Farli saltare fino a quando la pasta non avrà assorbito tutto il sugo.

Impiattare la pasta guarnendo con le zucchine, una spolverata di pecorino, qualche foglia di basilico, olio e olio al prezzemolo.

