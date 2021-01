takagi-e-ketra-nel-riff-di-marco-mengoni:-«l’ispirazione-non-esiste»

Venere e Marte è la nuova canzone di Takagi e Ketra che suonerà da venerdì 8 gennaio in radio e su tutte le piattaforme streaming, cantata da Marco Mengoni e Frah Quintale. Ecco allora che l’artista di Ronciglione sceglie proprio i due produttori da 130 dischi di platino e più di un miliardo di streaming, per il nuovo appuntamento podcast Il riff di Marco Mengoni.

L’incontro inedito in musica si trasforma così in una chiacchierata di mezz’ora che indaga nel lavoro e stile dei due hit maker, colleghi, ma soprattutto amici.

Alessandro Merli (Takagi) e Fabio Clemente (Ketra) sono infatti fianco a fianco nella creazioni delle canzoni più di successo delle ultime stagioni estive ormai dal 2014. Sei anni in cui sono nate canzone per altri, una su tutte Roma Bangkok, certificata disco di diamante, e canzoni a loro nome, dalla prima L’esercito del selfie, passando per Amore e Capoeira fino a Ciclone nell’ultima estate trascorsa, grazie a una straordinaria sintonia: «Non stiamo di certo a casa ad aspettare la musa ispiratrice», raccontano . Entrambi autodidatti, entrambi grandi lavoratori, sempre in studio da mattina a sera come insegnava il Maestro Morricone, hanno basato il loro lavoro su collaborazioni in cui credono davvero. Nella loro cifra stilistica la voglia di non ripetersi mai, andando sempre alla ricerca di un suono nuovo. E di voci diverse. Ecco quindi che sorprendono, con una canzone che si distacca da quello a cui ci hanno abituato e che esce a gennaio, fuori dalla loro stagione preferita, con l’accoppiata di voci inedita e inconsueta di Mengoni, cantautore pop e Frah Quintale, esponente affermato della scena indie rap, che sicuramente attira l’attenzione.

Dalla loro collaborazione, ai momenti di tensione, al segreto del loro successo, passando per gli artisti che più li hanno condizionati, lo scambio di idee con Marco diventa protagonista e, come in ogni puntata del podcast che esce a cadenza quindicinale, il cantante interroga i suoi ospiti su quale sia l’elemento ricorrente della loro vita che, proprio come il riff, diventa il segno distintivo di un’esistenza, così come di una canzone. Il riff di Marco Mengoni sarà disponibile su tutte le principale piattaforme di streaming e podcast dal 6 gennaio. Ascolta l’anteprima in esclusiva per Vanityfair.it

