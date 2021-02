Taki Off crea nuove alchimie con Galleria di Sopra per un imperdibile pranzo a 4 mani che vede ai fornelli gli chef Massimo Viglietti e Claudio Carfagna!

“Ho conosciuto Claudio a una grigliata – spiega Massimo Viglietti, resident chef di Taki Off – è stato divertente perché ho percepito un timore quasi reverenziale nei miei confronti da parte di questo ragazzo. Siamo entrati subito in sintonia e sono andato a trovarlo nel periodo in cui faceva street food ad Albano. Quella fu una serata particolare, il Genoa si giocava la salvezza contro il Chievo e quando la mia squadra del cuore vinse abbiamo brindato tutti insieme. Da allora siamo rimasti amici. Successivamente sono tornato con il mio secondo al ristorante e ho visto in Claudio un brillante professionista di cucina mentre il fratello molto preparato sui vini. Così, mi è sembrato giusto che qualcuno lo conoscesse oltre a me: ecco com’è nata l’idea del 4 mani”.

A premiare Claudio Carfagna il suo istinto e la sua disarmante spontaneità, così come disarmante è la preparazione tecnica che mette in campo nonostante confessi di essere un autodidatta, non pentito. “Non ho intrapreso il canonico percorso per entrare in cucina. Niente diploma alberghiero o esperienze stellate: sono un cuoco autodidatta per scelta e probabilmente è stato tre volte più difficile intraprendere questa strada senza un mentore. A 39 anni sento di aver fatto bene fin qui, in tavola porto la mia identità e la curiosità con cui costantemente mi approccio a un nuovo piatto. Ogni giorno può essere buono per una nuova scoperta”. Sentirlo parlare con padronanza di temi quali chiarificazione, filtri molecolari e fermentazione lo avvicina al piglio culinario di Viglietti più di tanti altri chef. Due soggetti tanto differenti per il proprio bagaglio esperienziale quanto affini e in sintonia per l’amore dei prodotti e la lavorazione della materia prima di cui condividono anche alcuni fornitori locali.

I due colleghi e amici erano già pronti da tempo ma a causa delle continue e mutevoli restrizioni hanno tenuto nel cassetto questa speciale collaborazione, un evento a cui Massimo non voleva proprio rinunciare. “Grazie a questo pranzo daremo la possibilità di far conoscere la passione di un ragazzo che sta crescendo e quella di chi come me non vuole saperne proprio di invecchiare”, ironizza Massimo.

A fare da collante, Federico Artico e Valentina Tiraboschi, ambasciatori dei Castelli Romani che come Claudio fanno parte dell’Associazione Castelli Romani Food & Wine, gruppo che unisce piccoli agricoltori, allevatori e produttori con il nobile scopo di fare rete nel proprio territorio.