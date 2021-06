Tale e Quale Show 2021, nuovi nomi provinati: c’è anche Alba Parietti

Il cast di Tale e Quale Show 2021 è in via di definizione. Sono in corso i provini ai Vip per scegliere i nuovi protagonisti dell’amatissimo programma di Carlo Conti, che tornerà in autunno su Rai Uno. Proprio perché sono in corso i provini è cominciato da qualche giorno anche il valzer dei nomi: oggi Tv Blog ha svelato altri personaggi che avrebbero sostenuto il provino. Nelle settimane scorse si è parlato di ex protagonisti del Grande Fratello Vip 5 che potrebbero diventare concorrenti anche per Conti.

Si continua a parlare di Stefania Orlando, mentre i fan di Pierpaolo Pretelli non perdono la speranza di vedere anche lui. Così come è spuntato il nome di Rosalinda Cannavò. Più di recente invece è trapelato un altro nome proveniente dalla Casa, quello di Guenda Goria. Anche la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stata provinata dal programma di Rai Uno e potrebbe essere tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2021. In attesa di scoprire chi di loro ci sarà davvero, oggi si mormora anche di un altro nome in qualche modo legato all’ultima edizione del GF Vip.

Tra gli ultimi nomi provinati per Tale e Quale Show 2021 a catturare l’attenzione è senza dubbio quello di Alba Parietti. La mamma di Francesco Oppini potrebbe mettersi alla prova nel contenitore di Carlo Conti, ha sostenuto un provino per farne parte e pare abbia buone possibilità di essere scelta. Sarebbe uno dei nomi di punta della nuova edizione se venisse confermata e questo è fuori dubbio.

Quello della Parietti non è però l’unico nome fatto oggi da Blogo. Avrebbe sostenuto il provino anche Roberta Morise, che ha già lavorato con Carlo Conti – L’Eredità e I Migliori Anni -. Si parla anche della cantante Gabriella Ferrone, di Sandro Giacobbe e di un comico, Marco Bazzoni in arte Baz. Per il momento sono nomi che arrivano dai corridoi in cui si tengono i provini. Bisognerà aspettare ancora un po’ per conoscere i nomi dei concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2021.