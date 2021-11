Tale e quale show, Cristiano Malgioglio diretto: “Lunedì andrò da Alberto Matano e …”, momenti di grande imbarazzo

Nella serata di ieri, venerdì 19 novembre 2021 è andata in onda una puntata speciale di Tale e quale show, ovvero il programma condotto da Carlo Conti. In realtà l’ultima edizione dello show si è già conclusa con la vittoria dei Gemelli di Guidonia. Ieri è andata in onda una puntata davvero molto speciale del programma tanto amato di Rai Uno. Nello specifico, è andato in onda il Torneo dei campioni di Tale e quale show, alla presenza di alcuni degli ultimi artisti che hanno preso parte al programma, come PierPaolo Pretelli, Francesca Alotta, Dennis Fantina, Stefania Orlando e tanti altri. Cristiano Malgioglio è si è reso protagonista di un siparietto molto simpatico. Di cosa si tratta?

Tale e quale show, torna il programma con una puntata speciale

Come sempre in studio pare fosse presente l’intera giuria, con un Cristiano Malgioglio con un trucco ed un travestimento da urlo. In studio, non era presente Alba Parietti per una questione di classifica e per questo Cristiano ha portato con se un’immagine della showgirl, che ha lasciato sul bancone per tutta la sera. Per chi non avesse visto il programma, tra Malgioglio e la Parietti non sono di certo mancati gli scontri. Poi Cristiano avrebbe anche confessato di essere molto triste nel non vedere Alba in studio ed ha ammesso anche di sentire molto la sua mancanza.

La confessione di Cristiano Malgioglio su ciò che accadrà a La vita in diretta

Ad un punto della puntata, poi sembra che il noto paroliere siciliano avrebbe fatto una confessione relativo a ciò che accadrà prossima settimana nel programma di Alberto Matano, ovvero La vita in diretta. E’ stato Carlo Conti nel corso della puntata a notare questo “quadro” contenente al proprio interno un’immagine di Alba Parietti. Dopo l’appunto del conduttore, Malgioglio avrebbe detto “Questo è l’Oscar che io le consegnerò da Matano a La vita in diretta perché lei si merita un Oscar per il coraggio”.

Malgioglio sente la mancanza di Alba Parietti

Ovviamente, dopo aver pronunciato queste parole, Malgioglio ci ha tenuto a precisare che lui ha un rapporto splendido con Alba, che adora e ama alla follia. Insomma, sembra proprio che però questi scontri, ai quali i due ci hanno abituato in queste settimane, continueranno anche nella prossima puntata de La vita in diretta.