tale-e-quale-show,-cristiano-malgioglio-senza-mezzi-termini-su-loretta-goggi:-“racconto-cosa-mi-ha-fatto-loretta-goggi”

Venerdì scorso è iniziata la 11esima edizione di Tale quale show il programma della Rai condotto da Carlo Conti che quest’anno ha un po’ rivoluzionato la giuria. Accanto alla fedelissima giurata Loretta Goggi che è presente fin dalla prima edizione, c’è una new entry apprezzatissima, Cristiano Malgioglio e poi l’amico fraterno di Carlo Conti, Giorgio Panariello e un imitatore che imiterà, si comporterà e voterà come avrebbe fatto il personaggio che imita.

Il primo venerdì è stato imitato, in modo egregio e divertente Vittorio Sgarbi.

Cristiano Malgioglio fa una rivelazione su Loretta Goggi

Cristiano Malgioglio ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù Tv in occasione della quale ha detto cosa pensa della collega Loretta Goggi: “Loretta Goggi mi ha rubato lo scettro di regina a Tale e Quale Show”.

Poi ha parlato del Grande fratello vip e ha detto: “Ho un bellissimo ricordo del GF Vip e mi sono divertito molto a farlo, e spero di aver divertito il pubblico”.

Poi Malgioglio ha parlato anche della sua vita privata e ha detto: “E’ finita con il mio fidanzato turco, mi ero rotto le p***e delle videochiamate. Sono felice di tornare a lavorare con Carlo”.

E poi su Tale e quale show: “Nella versione spagnola non sono così buonisti. Io sono molto obiettivo, non vorrei trovare delle persone permalose. Mi spaventa solo quello. Certo, non sono tutti Alighiero Noschese. È difficile imitare qualcuno. Io non voglio vedere solo l’intonazione e le qualità vocali, ma anche la gestualità. Quella per me è molto importante. Vorrei vedere veramente dei concorrenti ‘tali e quali’, come dice naturalmente il nome di questo show”.

E poi di Carlo Conti a FqMagazine ha detto: “È stato lui, Carlo, ad avermi sdoganato in televisione. Prima al mattino, pomeriggio e poi in prima serata con “I Raccomandati”. È un uomo molto preparato, mi piace molto la sua conduzione: è una garanzia di successo”.

Cristiano Malgioglio si racconta ruota libera

Cristiano Malgioglio ha raccontato: “Io sono nato artisticamente con la Rai. La Rai è una mamma che mi ha lanciato, e che ora mi riprende. Ma ho anche un’altra madre, ovvero Mediaset, dove ci sono persone bellissime alle quali sono affezionato. Sono due mamme che mi amano, chi altro ha questa grande fortuna?”.

Del suo ruolo a Tale e quale show ha dichiarato: “Ecco, io non sarò il solito giudice. Non mi sentirete dire ‘che bello’, ‘geniale’, ‘perfetto’, ‘meravigliosi’. Sono aggettivi che a me non appartengono. Se li vogliono usare, li useranno gli altri”.

E poi dell’idea di Carlo Conti di dedicare Tale quale show a Raffaella Carrà ha detto: “Già questo mi rende felicissimo. Ho finito di registrare una canzone dedicata a Raffaella, “Forte Forte Forte”, che è stato il suo cavallo di battaglia. Ne ho fatto una versione con dei musicisti spagnoli straordinari: sono riusciti a stravolgere il pezzo, a renderlo musicale e ballabilissimo”.

Invece, del Grande fratello che andrà in onda lo stesso giorno e alla stessa ora di Tale e quale show ha detto: “Non la vedo come una sfida. Alfonso Signorini, tra l’altro, aveva avuto l’idea di un ruolo molto bello all’interno del Gieffe per me, ma lui ha capito benissimo che la musica è il mio pane. Mi ha fatto molto piacere tutto questo, Alfonso è un amico”.