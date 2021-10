tale-e-quale-show,-daniela-goggi-risponde-a-carlo-conti-con-un-secco-“no”,-grande-imbarazzo-in-studio

Nella serata di ieri venerdì 8 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show ovvero il programma condotto da Carlo Conti. Tanti sono stati i colpi di scena ed i momenti esilaranti di questa nuova puntata che ha visto Federica Nargi esibirsi per prima. La compagna di Alessandro Matri è scesa, dunque, in campo imitando Daniela Goggi che altro non è che la sorella di Loretta. Federica si è esibita cantando la canzone Zigo Zago, ma ad un certo punto sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato. Di cosa stiamo parlando?

Tale e quale show, l’esibizione di Federica Nargi

Ad esibirsi per prima sul palco di Tale e Quale Show è stata, come già abbiamo avuto modo di vedere, proprio Federica Nargi. Quest’ultima ha interpretato Daniela Goggi che altro non è che la sorella di Loretta nella canzone Zigo zago. Al termine poi dell’esibizione è avvenuto a qualcosa di straordinario, ovvero la vera Daniela è entrata in studio ed ha raggiunto il palco facendo i complimenti alla stessa Federica. Pare che la sorella di Loretta abbia definito Federica “una fatona” e non “una fatina” che invece sarebbe stata lei da giovane.

Daniela Goggi entra in studio e fa i complimenti alla Nargi

Una volta poi fatto i complimenti alla concorrente, il conduttore Carlo Conti avrebbe fatto un invito personale a Daniela ovvero l’avrebbe invitata a restare in giuria proprio al fianco della sorella. Daniela però nonostante fosse molto felice di aver ricevuto questo invito ho dovuto dire di no. “Purtroppo devo andare via”, queste le parole dichiarate da Daniela Goggi, aggiungendo anche “Devo andarmene ma tornerò eh”. Una promessa quella di Daniela che ha lasciato lo studio così, ma soltanto dopo aver fatto i suoi complimenti a Federica Nargi per la sua imitazione e per la sua interpretazione.

Carlo Conti fa un invito alla Goggi ma lei non accetta

“Conosci quella signora lì?”, avrebbe chiesto Carlo a Daniela, indicando ovviamente la sorella e scherzando con entrambe. Ovviamente Daniela avrebbe risposto con la stessa ironia dicendo “No!Però conoscono Malgioglio”. Poi Daniela pare che si sia pure avvicinata ad Alessandro Matri, il compagno di Federica Nargi, per salutarlo. Matri pare fosse in studio come spettatore d’eccezione della serata.

