Tale e quale show, due comici del parterre al passo d’addio: chi li sostituirà

Tempo di cambiamenti all’interno del cast di giurati di “Tale e Quale Show”. Si preannunciano due clamorose separazioni, di chi si tratta.

Anche nella prossima stagione televisiva “Tale e Quale Show” sarà un caposaldo dei palinsesti della Rai. Il varietà del tutto peculiare e sempre spassoso condotto da Carlo Conti presenterà delle novità.

Tale e quale show Conti ed i giudici Foto screenshot

Cambieranno infatti dei volti all’interno della squadra dei comprimari che accompagnano il conduttore televisivo toscano già da diverso tempo. Le novità suonano come un necessario ricambio fisiologico.

Un pò una trovata per portare vento di novità, anche se sostanzialmente “Tale e Quale Show” rimarrà sempre lo stesso. Peccato però per gli ammiratori di due personaggi che, a quanto pare, non verranno riconfermati.

A svelare tutto è tvblog, che riporta delle indiscrezioni in proposito. Chi sarà a lasciare il sempre seguito programma di Rai 1?

Si fa il nome di Vincenzo Salemme, anzitutto. Il comico originario di Napoli è indicato come il volto che di sicuro non ha ricevuto una conferma.

La trasmissione di Rai 1 ha due volti in forte dubbio

Ma questo avviene per motivi di lavoro, dal momento che il ritorno in televisione di “Tale e Quale Show” coinciderà con i lavori sul set di un suo film.

E sarebbe in forse anche la presenza di Giorgio Panariello in giuria. Per rimpiazzare entrambi si fanno i nomi di Cristiano Malgioglio, Christian De Sica, Orietta Berti, Frank Matano, Pintus ed anche Lillo.

Inoltre ci sarebbero anche Francesco Gabbani e Nek. Più defilato Pupo, che ha lasciato il posto di opinionista al Grande Fratello Vip in quanto avrà diverse date del suo tour da onorare. Intoccabile invece Loretta Goggi, che è presente sin dalla prima edizione andata in onda nel 2012.