Tale e quale show, Emanuela Aureli senza mezzi termini “C’è chi mi chiede …”

Continua ad avere un grandissimo successo il programma condotto da Carlo Conti che va in onda ogni venerdì in prima serata. Stiamo parlando di Tale e quale show. L’edizione 2021/2022 è iniziata soltanto da pochi giorni, ma sembra che abbia ottenuto un successo davvero strepitoso ed a testimoniarlo sono gli ascolti che puntata dopo puntata sono sempre più alti. Sicuramente il merito oltre che di Carlo Conti è anche dei vari concorrenti e di tutto il cast. Tra questi c’è anche Emanuela Aureli, la coach che aiuta i concorrenti a fare delle performances davvero eccezionali. Ebbene, la nota comica si è concessa un’intervista molto interessante a Tele Sette, nel corso della quale ha voluto parlare del suo lavoro a Tale e quale e di quanto per lei questa esperienza sia risultata molto importante. Ma cosa ha dichiarato la nota comica?

Tale e quale show, Emanuela Aureli racconta la sua esperienza nel programma

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Emanuela Aureli abbia rilasciato un’intervista a Tele Sette parlando del duro lavoro svolto in questi anni all’interno del programma. Poi sembra aver voluto confessato di avere parecchia stima per gran parte del cast del programma, ma in particolare per Loretta Goggi. Parlando proprio di quest’ultima, sembra abbia ricordato quando nelle scorse settimane è stata vittima di attacchi social. Anche Emanuela pare sia stata vittima dello stesso trattamento.

“C’è chi insinua falsità chiedendomi chi mi ha raccomandato”, le parole della coach

“Accade di continuo. C’è chi insinua falsità chiedendomi chi mi ha raccomandato”. Queste le parole di Emanuela, la quale sta vivendo dei momenti davvero molto soddisfacenti in ambito lavorativo. Oltre a prendere parte al programma Tale e quale show, l’Aureli fa parte anche della squadra de I fatti vostri.

Grande soddisfazione per l’Aureli da un punto di vista professionale

“All’inizio trovare l’equilibrio non è stato per niente facile. Mi sento come una giocoliera, le mie giornate sono pienissime”. E’ questo quanto dichiarato da Emanuela Aureli, la quale racconta quanto siano impegnative le sue giornate. Pare che si alzi la mattina alle 5 per studiare, poi esce per diversi impegni lavorativi, rientrando alle ore 22.30 per tornare a studiare. Proprio sul fatto che Emanuela sia approdata a I fatti vostri, l’Aureli sembra aver detto “Pensavo perfino fosse uno scherzo, invece era tutto vero! E’ stata una bellissima sorpresa”. Insomma, un momento davvero molto felice per la Aureli.