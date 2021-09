Tale e quale show, Federica Nargi interpreta Elettra Lamborghini e sul web l’attaccano, interviene Elena Santarelli “Non si può …”

Dopo un periodo di assenza dal mondo della televisione, Federica Nargi ha deciso di tornare ed è oggi una protagonista della undicesima edizione del programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Lo scorso venerdì è andata in scena la prima puntata del programma e Federica Nargi si è cimentata nella prima esibizione. Abbiamo avuto modo di conoscerla tanti anni fa, quando è stata la velina di Striscia la notizia e proprio in quella occasione abbiamo capito quanto fosse brava nel ballo. In realtà però la compagna di Alessandro Matri sarebbe anche piuttosto abile e brava nel canto e lo ha dimostrato proprio sul palco di Tale e Quale Show. Qualcuno però non la pensa così.

Tale e quale show, Federica Nargi si esibisce nelle vesti di Elettra Lamborghini

Lo scorso venerdì 17 settembre 2021 è andata in onda la prima puntata di Tale e Quale Show. Tra i vari artisti si è esibita Federica Nargi, la quale ha interpretato i panni di Elettra Lamborghini con il brano “Pistolero”. Nonostante in tanti abbiano apprezzato le doti canore della Nargi, tanti altri invece pare che abbiano commentato negativamente questa esibizione. Soprattutto sui social network, sembra che sulla compagna di Matri siano piovute parecchie critiche ed anche insulti piuttosto pesanti che ovviamente non hanno fatto piacere a Federica.

Critiche e insulti per la compagna di Alessandro Matri

“Meglio se non canti“, avrebbe scritto un utente su Instagram. Ed ancora “Non somigli per niente alla Lamborghini”, ha scritto un altro utente. Insulti anche su Twitter, dove gli utenti ci sono andati giù in modo piuttosto pesante “Certo che Federica Nargi stona così tanto da far sembrare Elettra Lamborghini una brava cantante”, scrive un utente che ha fatto ben intendere di non apprezzare nemmeno la ricca ereditiera. “Federica Nargi stonata come Elettra Lamborghini, perfetta“, ha scritto qualche altro.

Elena Santarelli e Sandra Milo difendono la collega

Insomma, l’esibizione di Federica pare sia stata ampiamente criticata, ma in suo soccorso è scesa la collega Elena Santarelli. “Mi dispiace per tutti i commenti negativi. In questo paese a volte non si può sbagliare. Non ci si incoraggia. È una nuova esperienza per te e per tutti i tuoi colleghi, ci vuole tempo…Diamo tempo alle persone, non si chiama Sanremo il programma”. Queste le parole della Santarelli, alle quali la compagna di Matri ha risposto con “Grazie amica, faglielo sapere“. Anche l’attrice Sandra Milo però ha voluto far sapere a Federica di essere dalla sua parte. Non poteva mancare il supporto del suo compagno che le ha fatto trovare un bellissimo mazzo di rose rosse al suo rientro a casa.