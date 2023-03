‘Talentos da Publicidade’ premia destaques do mercado publicitário nesta quinta-feira

Agências, produtoras e estudantes universitários concorrem em diversas categorias. Cerimônia será realizada no Graffith Hall, em Volta Redonda, a partir de 20h. Talentos da Publicidade 2023

O “Talentos da Publicidade” vai premiar os destaques do mercado publicitário nesta quinta-feira (16) em Volta Redonda (RJ). A cerimônia será realizada no Graffith Hall, a partir de 20h.

O evento contará com a presença dos representantes dos filmes inscritos (agências, produtoras e seus anunciantes) e parte da equipe da TV Rio Sul, como os apresentadores, repórteres e gerentes.

Serão premiadas peças publicitárias veiculadas na TV Rio Sul nas categorias valor social, campanha, varejo e institucional.

Além de valorizar o mercado, o Talentos da Publicidade também incentiva a criatividade de estudantes de publicidade e propaganda. Este ano, a categoria voltada para os universitários teve o tema “O Uso das Redes Sociais na Disseminação de Fake News”.

Nesta edição, o prêmio recebeu 34 filmes inscritos, enviados por duas instituições de ensino, nove agências de publicidade e produzidos por oito produtoras da região.

O Talentos da Publicidade chega em 2023 à sua 21ª edição. O objetivo é estimular a criatividade nos comerciais produzidos na região, valorizando o trabalho das agências.

