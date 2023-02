Assustado, animal chegou a derrubar vaso em calçada de marcenaria. ‘Não acreditei’, diz proprietário de comércio ao olhar câmera de segurança. Tamanduá-bandeira é flagrado passeando por rua de Pradópolis, SP; vídeo

Um tamanduá-bandeira foi flagrado enquanto “passeava” pela Rua Presidente Vargas, em Pradópolis (SP), na madrugada de terça-feira (21).

As imagens mostram o momento em que o animal derruba um vaso de plantas na calçada de uma marcenaria (assista acima). De acordo com o proprietário do estabelecimento, José Henrique Sales, o tamanduá teria se assustado com algum cachorro.

A princípio, ao chegar até o local e ver o vaso quebrado, o empresário achou que a marcenaria teria sido alvo de uma tentativa de furto.

“Puxei nas câmeras para saber o que aconteceu, se foi só o vaso ou se tentaram entrar na empresa. Quando puxei, vi o tamanduá e até assustei. Não acreditei”, conta.

Mistério

José acredita que o bicho tenha fugido em direção a uma mata às margens da Rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), que fica a cerca de 250 metros da empresa. Por causa disso, o Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado para fazer o resgate.

“Só vi bicho assim no zoológico. Era muito grande. Nunca imaginava que eles vivessem aqui pertinho. Não vi nenhum rastro aqui”, conclui o empresário.

Mata