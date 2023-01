Tamanduá-mirim é resgatado após entrar em garagem de residência, em Presidente Bernardes

O animal foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental e solto nas margens do Rio Santo Anastácio Tamanduá-mirim foi resgatado em residência e solto na natureza em Presidente Bernardes (SP)

Polícia Ambiental

Um tamanduá-mirim ficou preso em uma residência em Presidente Bernardes (SP), após entrar na garagem e não conseguir sair, neste domingo (29).

Segundo informações da Polícia Ambiental, a equipe foi acionada pelo morador da casa após o animal não conseguir sair do local.

O tamanduá-mirim foi resgatado pelos policiais e solto nas margens do Rio Santo Anastácio, em Presidente Bernardes.

Tamanduá-mirim foi resgatado em residência e solto na natureza em Presidente Bernardes (SP)

Polícia Ambiental

O tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), ao contrário de outras espécies, ainda é um mamífero preservado na fauna brasileira. Mas, pesa contra a sua manutenção uma atividade cada vez mais frequente em seu habitat: a redução das florestas em função das queimadas, o que geralmente elimina a sua principal fonte de alimento: formigas, cupins e larvas.

Aliás, para se alimentar, normalmente ele utiliza uma técnica bastante simples: vale-se de suas fortes garras (quatro ao todo) para fazer buracos no cupinzeiro e, com a língua pegajosa, captura os insetos, guiado, sobretudo, por um olfato apuradíssimo, que compensa as fracas visão e audição.

Este animal é também frequentemente ameaçado por outras ações do homem, direta ou indiretamente, como os atropelamentos em rodovias próximas ao seu ambiente natural e ao frequente ataque de cães domésticos.

O grande problema é que, em função de seus baixos níveis metabólicos, o tamanduá-mirim tem longos períodos de gestação e um número reduzido de crias, daí a preocupação constante com o seu bem-estar.

Em função de seus hábitos noturnos, dificilmente é visto de dia. São indivíduos essencialmente solitários, que só encontram um par na época do acasalamento. Tanto que de 350 a 400 hectares pode-se encontrar dois animais da mesma espécie.

Como característica física principal, ele possui cabeça, pernas e parte anterior do dorso com uma coloração típica, amarelada. Já o restante do corpo é negro, formando uma espécie de “colete”. O tamanduá-mirim peso até cinco quilos e vive, aproximadamente, nove anos.

Vittorio Rienzo