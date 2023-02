Tambaú monta ponto de arrecadação de doações para vítimas da tragédia no litoral de SP

Donativos podem ser entregues na entrada do Recinto de Eventos, onde ocorre festividades de carnaval. Tragédia em São Sebastião: Voluntários organizando doações

Tiago Bezerra

A Prefeitura de Tambaú (SP) montou um ponto de arrecadações de doações que serão destinadas às vítimas da tragédia no Litoral Norte de São Paulo. Os donativos podem ser entregues na entrada do Recinto de Eventos, onde ocorre as festividades de carnaval.

Estão sendo arrecadados roupas em bom estado, materiais de limpeza, higiene, roupas de cama e banho.

Destruição na região de Juquehy, em São Sebastião, após a enchente do fim de semana

A prefeitura pede que quem for curtir a folia faça também o gesto de solidariedade.

Tragédia no Litoral

Tragédia em São Sebastião: Estragos em Boiçucanga

Durante o sábado (18), o Litoral Norte de São Paulo foi atingido por uma forte chuva que devastou a região. Desde o domingo (19), policiais militares e bombeiros trabalham no resgate de vítimas.

O temporal causou pontos de alagamento e deslizamentos. Algumas vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras.

Até o momento, o Governo de SP contabilizou 40 mortes e ainda há 40 desaparecidos. As buscas entraram no terceiro dia nesta terça-feira (21).

Onze homens do Corpo de Bombeiros de São Carlos (SP) foram convocados para ajudar no resgate das vítimas. Eles saíram do interior paulista no fim da tarde da segunda (20).

Chuvas causam mortes e provocam estragos no litoral de São Paulo

