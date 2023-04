“tamerici-tagliate-senza-un-confronto”

“Il taglio delle tamerici sul lungomare Faleria a Porto Sant’Elpidio per dar luogo alla realizzazione di una piattaforma di basket è avvenuto senza comunicare con le associazioni ambientaliste. Avevamo richiesto concertazione già dopo l’adozione del piano sulla pista ciclabile in pineta – afferma il circolo di Legambiente ‘Antonietta Belletti’ riferendosi al Comune – ci avevano fatto capire che da lì fosse partito un cambio di marcia e invece non è stato così”. Eppure, Legambiente era pronta a proporre altri luoghi per quella piattaforma, “come quello poco distante, nei pressi della scuola primaria ‘Rodari’. Davanti alla palestra di via Pesaro, anni or sono c’era una piattaforma per giocare a pallacanestro. Sarebbe stato sufficiente rivitalizzare quella, lasciando il passaggio ai mezzi della mensa e permettendo anche alla scuola di usufruirne al mattino, ottenendo due risultati in un sol colpo. E invece no”, aggiungono gli ambientalisti ricordando le tante battaglie condotte negli anni (e purtroppo perse) a difesa del verde, le ultime in ordine di tempo quelle per salvare i platani di via Piave, comunque abbattuti per creare un’area giochi a ridosso della Statale, e per mantenere gli alberi in piazza Garibaldi. “Ci chiediamo – è l’amara conclusione di Legambiente – a che pro piantare 70 o 100 alberi, come facciamo da due anni a questa parte, se poi altri alberi vengono tagliati? Le piantumazioni non si fanno per compensare, si fanno per migliorare la vivibilità di tutti noi. Il cemento è ormai il passato, è ora che chi ci governa lo capisca”.

Marisa Colibazzi

Vito Califano