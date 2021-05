tancredi-dopo-amici-torna-su-instagram-in-modo-originale:-il-video

Tancredi Cantù Rajnoldi dopo Amici 2021 è tornato su Instagram. Lo ha fatto in modo decisamente originale, con un video simpatico che ha fatto impazzire i fan. Mentre tanti sono ancora alla ricerca dei genitori di Tancredi, visto che anche ieri sera ne ha parlato, i fan attendono con ansia le sue prime parole dopo l’eliminazione ad Amici. Ebbene, per quelle ci vorrà ancora un po’ di tempo. Per il momento Tancredi si è limitato a pubblicare un divertente video in cui fa capolino sulle note di Las Vegas, il suo inedito.

Si è mostrato ai fan scrivendo di essere tornato, ma ancora non è arrivato il primo messaggio, come invece è già successo con Serena Marchese. Ci sarà tempo per confidare emozioni e sensazioni a chi lo ha sostenuto fino a oggi, questo video per ora è bastato ai fan per avere sue notizie. Magari per il momento Tancredi si sta godendo la famiglia, in particolare suo padre a cui è molto legato. Nel video, inoltre, il cantante sorride. Lo stesso sorriso con cui ha lasciato la casetta dopo la semifinale di Amici 2021.

Tancredi un po’ si aspettava di dover lasciare il Serale nella penultima puntata. Ha sognato la finale, ma ha spesso detto nel corso del daytime che era giunto il suo momento di andare. Tuttavia non ha nascosto di uscire dal programma con una vittoria enorme.

Tancredi eliminato in semifinale ad Amici 2021, le prime parole

Già prima di lasciare lo studio ha spiegato di essere felicissimo non solo perché è cresciuto tanto e ha superato il timore di esibirsi dal vivo, cosa che non aveva mai fatto. Tancredi ad Amici 2021 ha raggiunto consapevolezze che prima gli mancavano. Si è misurato con le cover, ma soprattutto ha capito che può dire la sua nel panorama musicale. Ha ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità e perché lei crede nei giovani. Ha continuato a ringraziarla anche quando, in casetta, la conduttrice gli ha comunicato l’eliminazione.

La stessa De Filippi ha sottolineato che Tancredi si aspettava di non arrivare in finale, si è complimentata con lui non solo per il talento, ma anche per l’educazione e la gentilezza. Gli ha detto tante cose bellissime, anche sulla crescita personale: quando è arrivato, Tancredi non parlava molto. Nelle ultime settimane invece si è aperto totalmente, dicendo anche la sua opinione. Alla conduttrice ha detto:

“Io volevo ringraziarti tanto perché hai visto qualcosa in me. Una delle prime. Capire che quello che fai piace a una persona del tuo calibro a me mi ha fatto pensare ancora di più di essere sulla strada giusta”

Poi si è girato verso i suoi compagni per dire di voler bene a tutti loro. È grato di non essere stato eliminato subito, perché ha potuto costruire dei rapporti umani e poter lasciare il programma dicendo di voler bene a delle persone per lui è stato molto importante. Tancredi è uscito da Amici 2021 col sorriso e facendo il pieno di abbracci. Lo stesso affetto che da oggi potrà ricevere dai tantissimi fan che ha conquistato con la sua musica.