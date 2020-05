“Tango” il nuovo progetto di Rocco Iocolo feat. Dj Frak

Classe ’89, Rocco Iocolo è un Sassofonista & Composer , riconosciuto come una delle figure emergenti più interessanti dell’attuale panorama musicale italiano ed estero, con all’attivo importanti pubblicazioni editoriali e discografiche, tra le quali citiamo “The Elegance of Sax”, disco distribuito dall’etichetta indipendente “Self” per conto della “BCM Records”. E’ online sulle principali piattaforme musicali il nuovo progetto discografico dal titolo “Tango”, in collaborazione con il producer DJ Frak. Traendo ispirazione dalla lunga esperienza come solista presso vari club e teatri italiani, Rocco, in questo lavoro, si è concentrato sull’unione dello stile Electro – Swing caratterizzato da una verve molto riconoscibile, al quale ha legato il lirismo del sound argentino, ottenendo un’interpretazione finale di duplice effetto, sensuale e spirituale al tempo stesso. Il progetto “Tango” nasce con lo scopo di “rinnovarsi e rinnovare”, anche sulla scelta degli strumenti utilizzati, uno per tutti il Sax Soprano, strumento interprete principale dell’opera, che possiede un taglio più sottile e acuto rispetto ai blasonati Sax Alto e Tenore. La collaborazione con Dj Frak (reduce della recensione del giornalista Vincenzo Mollica su RAI 1 per il progetto “Basta Parlar”), ha portato alla realizzazione di un brano attuale e di tendenza, che può essere descritto, per utilizzare le parole dello stesso compositore, come un’anima ribelle racchiusa in un abito da sera. L’omonimo videoclip disponibile su YouTube, offre uno scenario semplice e raffinato, richiamando un’ eleganza “vintage” che pochi brani nell’ambito “dance” hanno saputo interpretare e visualizzare in immagini in questo modo. In sintesi, “Tango” è un lavoro discografico dalla doppia anima: irruento e trascinante, ma al tempo stesso gentile, capace di un ascolto più orientato al cuore che alla mente. Il brano è disponibile su Spotify, Youtube, e su tutti i principali store digitali.

