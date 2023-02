Le président John Magufuli n’est plus apparu en public depuis la fin du mois de février et plusieurs sources affirment qu’il a été contaminé par le coronavirus. Ironie du sort : pendant des mois, il a refusé de prendre la pandémie au sérieux, s’enfermant dans le déni et recommandant à ses concitoyens des séances de prière et des décoctions de plantes.

