Tapete ‘gigante’ e sofá são retirados de canais em Guarujá, SP; VÍDEO

Itens foram retirados com auxílio de uma escavadeira e levados para aterro sanitário. Tapete ‘gigante’ é retirado de canal em Guarujá, SP

Um enorme tapete e um sofá foram retirados de canais em Guarujá, no litoral de São Paulo. Os materiais foram coletados pela equipe de limpeza urbana da cidade com auxílio de uma escavadeira e levados para aterro sanitário. O tamanho dos objetos impressionou moradores e até o prefeito Válter Suman (PSB), que repudiou o descaso da população no descarte inadequado de lixo.

A Prefeitura de Guarujá informou que o tapete foi encontrado no canal que fica ao lado da Avenida Eva Pereira, no bairro Morrinhos. O sofá estava próximo à Avenida Francisco Arnaldo Gimenes, no Santo Antônio.

Os materiais foram localizados por equipes do serviço de limpeza urbana, que trabalham de segunda a sexta-feira. O sofá foi retirado na quinta-feira (23). Já a data em que o tapete foi encontrado não foi informada pela prefeitura.

Na sexta-feira (24), o Prefeito de Guarujá, Válter Suman (PSB), se pronunciou nas redes sociais sobre o ocorrido. Além de enfatizar que a população “precisa se conscientizar”, ele pontuou que o “descarte irregular de lixo é crime”.

O Artigo 54 dos Crimes Ambientais dispõe que causar poluição de qualquer natureza que possa resultar em danos à saúde humana, de animais ou da flora é crime. A pena é de multa e reclusão de um a quatro anos.

A Prefeitura de Guarujá reforçou que é proibido despejar detritos e resíduos em jardins e vias públicas, rios, canais, terrenos baldios e edifícios abandonados. A multa para este tipo de infração pode chegar a R$ 10 mil.

