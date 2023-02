Tapotagem: socorrista explica manobra que salvou recém-nascido engasgado em Bauru

Bebê com apenas 12 dias de vida foi salvo por policiais militares depois de ficar engasgado. Câmeras de segurança registraram a ação; assista. Bebê de 12 dias engasga e é salvo por policiais militares no interior de SP; vídeo

Um bebê de apenas 12 dias de vida foi salvo com o uso da manobra de tapotagem por policiais militares depois de ficar engasgado, em Bauru (SP). O salvamento foi registrado por câmeras de segurança (assista acima).

Nas imagens, é possível ver um dos policiais segurando o bebê em um dos braços e batendo nas costas dele. A manobra, conhecida como tapotagem, consiste em colocar a vítima sobre o colo, com a cabeça levemente mais baixa que o tronco, e dar tapas firmes nas suas costas.

De acordo com o Paulo Pepulim, médico socorrista do Samu, a tapotagem é uma técnica ideal para casos que envolvem bebês recém-nascidos, especialmente se a obstrução ocorre em virtude de secreções ou líquidos, como no caso do leite da amamentação.

No entanto, antes de realizá-la, é crucial identificar os sinais que demonstrem que a criança está engasgada.

“O primeiro passo para salvar a vida de uma criança que está engasgada é reconhecer o fato. No caso dessa criança, o primeiro sintoma de qualquer bebê é a parada de emissão de som. Se ela faz a face de choro, está ativa e você não escuta o choro, isso é um sinal de obstrução da passagem do ar”, explica o socorrista em entrevista à TV TEM.

Após bebê ser salvo por PMs, socorristas explicam como lidar com casos de engasgamento

Manobra de Tapotagem

Para realizar a manobra de tapotagem, é preciso posicionar a criança no antebraço, de barriga para baixo, com a cabeça em um nível inferior ao corpo.

“Fique numa posição mais próxima do chão, para reduzir a chance de queda. Em seguida, inicie a tapotagem, que são os tapas na região das costas e entre as escápulas”, conta Paulo.

Com a palma das mãos, o ideal é dar cinco tapas no meio das costas da criança, prestando atenção para não bater na cabeça.

PMs salvam bebê engasgado, em Bauru (SP)

Polícia Militar/Divulgação

O passo seguinte é virar a criança de barriga para cima de novo e, com os dedos indicador e do meio, apertar o meio do peito também por cinco vezes. A manobra deve ser repetida até que a criança esteja respirando normalmente mais uma vez.

“Se a criança chorar, é sinal efetivo de que a manobra funciona. Depois disso, coloque-a em uma posição de arrotar”, complementa Paulo.

Apesar de o engasgo ser uma situação delicada, o médico socorrista afirma que é importante respirar fundo e manter a calma. Um dos erros comuns diante dessas situações, segundo Paulo, é usar os dedos para tirar o objeto da garganta.

“Às vezes as pessoas têm o ímpeto de querer colocar o dedo na boca da criança para retirar o objeto, mas isso é inadequado. Como o rosto da criança é muito pequeno e a boca também, com o seu dedo você pode acabar empurrando novamente para dentro da boca da criança”, explica.

A tapotagem é uma técnica utilizada para auxiliar na mobilização da secreção nos pulmões

TV TEM/Reprodução

O caso

Um bebê de apenas 12 dias de vida foi salvo por PMs depois de se engasgar. O caso ocorreu na noite de domingo (12).

Nas imagens registradas pela câmera de segurança, é possível ver a mãe chegando à base noroeste da Polícia Militar de Bauru com a criança no colo. Ela desce do carro e entra no local à procura de ajuda.

De acordo com a PM, a mãe suplicava por socorro e disse que filho, o pequeno José, de 12 dias de vida, não conseguia respirar por conta de um engasgamento.

Mãe procurou ajuda da PM após bebê ficar engasgado em Bauru (SP)

Polícia Militar/Divulgação

Neste momento, os policiais se aproximam e pegam a criança, enquanto a mãe, desesperada, se ajoelha ao lado de fora da base.

Ainda nas imagens, é possível ver um dos policiais segurando o bebê em um dos braços e batendo nas costas dele.

Após o procedimento, o policial levanta a criança, olha se ela está reagindo e volta a realizar a manobra. Segundos depois, eles saem em direção à viatura e partem para a unidade de saúde.

Ainda de acordo com a PM, a criança recuperou a consciência e a respiração ainda na base e foi levada para atendimento médico, sendo liberada depois.

Câmeras de segurança da base da Polícia Militar registraram a ação dos PMs

Polícia Militar/Divulgação

