Taquaritinga, SP, registra 6ª morte por suspeita de dengue em 2023; cidade vive epidemia da doença

Daniela Borsari Araújo, de 40 anos, chegou a ficar dois dias internada em hospital, mas não resistiu. Em três meses, diagnósticos já superaram acumulado de 2022, diz boletim epidemiológico. Daniela Borsari Araújo, de 40 anos, morreu com suspeita de dengue em Taquaritinga, SP

Reprodução/EPTV

Uma mulher de 40 anos morreu na segunda-feira (13) com suspeita de dengue em Taquaritinga (SP), cidade que vive epidemia da doença. (veja abaixo)

Trata-se do sexto óbito suspeito pela doença no município em 2023. A nova vítima, Daniela Borsari Araújo, começou a sentir fraqueza e febre no sábado (11), quando acabou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital.

No domingo (12), segundo a família, o quadro piorou e ela teve de ser entubada, apontam informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo. Ela não resistiu e morreu na noite dessa segunda.

Familiares e amigos se despediram de Daniela na tarde desta terça-feira (14), no Velório Municipal. O enterro aconteceu logo em seguida, no Cemitério de Guariroba (SP), distrito em Taquaritinga.

Daniela deixa o esposo e uma filha. A Secretaria Municipal de Saúde deve apurar todos os casos.

Casos em alta

Em 2022, a Secretaria de Saúde de Taquaritinga registrou 460 casos de dengue. Até a última segunda, eram 3.115 registros esse ano.

Atualmente, segundo dados da pasta, oito pessoas estão internadas devido à dengue na cidade.

“Eu nunca vi uma dengue com esse potencial. O vírus está com uma capacidade fora do normal. Os pacientes ficam bem debilitados, as plaquetas caem. E o que a gente orienta é que dengue não tem remédio. Você trata dos sintomas e orienta uma boa hidratação”, explica Ana Lúcia Silva, coordenadora de Urgência e Emergência em Taquaritinga.

A administração municipal estima que, diante da explosão de casos, 180 pacientes com suspeita de dengue são atendidos por dia. Em função da alta procura, os testes rápidos da doença acabaram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A expectativa é que uma nova remessa chegue até quinta-feira (16).

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Taquaritinga (SP)

Ronaldo Gomes/EPTV

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa