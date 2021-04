Tarallini mille sapori | un impasto semplice e versatile

Tarallini mille sapori, un impasto soffice e perfetto per creare degli snack croccanti, irresistibili e sempre diversi, per i vostri aperitivi.

Tarallini mille sapori

La ricetta che oggi vi mostrerò, è intesa come base per creare dei tarallini sempre diversi e sfiziosi. Per realizzare i tarallini mille sapori, si parte da un impasto morbido, soffice e profumatissimo, a base di farina ed acqua, che può essere personalizzato in tantissimi modi diversi, con formaggio, aromi, spezie e semi di vario tipo. Insomma, una ricetta semplice e versatile perfetta per allestire buffet o aperitivi da condividere con gli amici, accompagnati magari da un buon boccale di birra! Ma non perdiamo altro tempo e vi mostro subito l’elenco degli ingredienti di questa ricetta sprint super.

Tempi di cottura: 12 minuti

Tempi di preparazione :10 minuti

Tempi di riposo: 50 minuti

Ingredienti

650 g di farina 00

3 dl di vino bianco

16 g sale

32 ml di olio extravergine di oliva

8 g di lievito di birra fresco

Mezzo bicchiere di acqua

Un pizzico di zucchero

Semi di papavero q.b

Peperoncino tritato q.b

Preparazione dei taralli mille sapori

Per realizzare questa semplice ricetta, prendete una ciotola capiente e versate la farina setacciata e il sale, mescolate con un mestolo di legno oppure con le mani, formate la tipica forma a fontana e incorporate l’acqua tiepida in cui scogliere il lievito di birra fresco sbriciolato e un pizzico di zucchero e in fine 16 g di olio extravergine di oliva e un dito di vino bianco, impastate energicamente fino a quando tutti gli ingredienti non saranno perfettamente amalgamati, dovete ottenere un composto liscio ed elastico.

Se avete deciso di farli tutti dello stesso sapore, potete inglobare adesso l’aroma scelto oppure finire l’impasto, dividerlo in panetti e spezziarli. A questo punto, lasciate lievitare l’impasto in un luogo tiepido all’interno di una ciotola coperta di pellicola alimentare, per 30 minuti.

Dopodiché, riprendete il composto e aggiungete gli altri 16 g di olio extravergine di oliva, lavorando il tutto energicamente fino a quando l’olio non sarà completamente assorbito, e fatelo riposare nuovamente per 20 minuti in luogo caldo.

Trascorso il tempo necessario, dividete l’impasto in due panetti di cui uno aromatizzato al peperoncino, tritatelo finemente, e l’altro con i semi di sesamo, formate con ogni composto dei bastoncini lunghi 1 centimetro, avvolgetelo su se stessi in modo da formare un nodo e adagiateli su una teglia foderata di carta forno e infornate a forno preriscaldato a 200 gradi per 12 minuti, fino a doratura, dopodiché, sfornate, lasciate raffreddare e servite in tavola questi irresistibili stuzzichini, perfetti per una serata in compagnia! Buon appetito.

