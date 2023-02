Tarcísio anuncia hospital de campanha em navio da Marinha para atendimentos no Litoral Norte de SP

Segundo o governador, embarcação chegará na quinta-feira (23) e contará com até 300 leitos de enfermaria. Navio-Aeródromo Atlântico será utilizado como hospital de campanha no Litoral Norte de SP

Divulgação/Marinha do Brasil

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou na tarde desta terça-feira (21) a chegada de um navio da Marinha do Brasil para funcionar como hospital de campanha no litoral Norte de São Paulo.

Segundo Tarcísio, a embarcação atracará na quinta-feira (23) para reforçar o atendimento aos feridos da tragédia que atingiu a região no fim de semana de carnaval.

O hospital de campanha contará com até 300 leitos de enfermaria, UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), além de profissionais de ortopedia, psiquiatria, traumatologia e clínicos gerais.

“Quero agradecer a Marinha do Brasil pelo reforço proporcionado com a vinda do navio Atlântico, dotado de um hospital de campanha que vai desafogar os hospitais da região que estão priorizando casos mais graves”, disse o governador.

Governador de São Paulo fez o anúncio pelas redes sociais

Reprodução

Segundo Tarcísio, 180 fuzileiros navais especializados em ações de resgate e desobstrução reforçarão o trabalho de salvamento da Defesa Civil. A embarcação conta com seis helicópteros e três embarcações suporte para embarque e desembarque de pessoal e acesso a regiões isoladas.

Tragédia no litoral de SP: sobe para 44 o número de mortos; mais de 40 estão desaparecidos

Sobrevivente da tragédia no Litoral Norte conta como perdeu o avô e a saga para resgatar o pai usando tampa de lixo, rede e até caiaque

O temporal registrado neste fim de semana no Litoral Norte de São Paulo deixou ao menos 44 mortos, segundo o governo Paulista.

O último balanço, divulgado nesta terça-feira (21), aponta para 43 mortes em São Sebastião e uma em Ubatuba. Em todo o estado, são 1.730 desalojados e 766 desabrigados.

Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Helicópteros da PM enfrentaram dificuldades para resgatar vítimas devido ao tempo fechado.

O Exército enviou aeronaves para ajudar nos trabalhos. A operação de buscas em São Sebastião envolve mais de 600 pessoas.

‘Andei nessa rua minha vida inteira e nunca tinha visto algo assim’, diz repórter do g1

Vito Califano