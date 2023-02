Tarcísio diz que SP irá apoiar proposta de cobrança do ICMS no destino

Governador afirmou que é favorável à proposta que vem sendo considerada nas discussões sobre reforma tributária mesmo que o estado perca arrecadação. Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse na quarta-feira (1º) que apoiará a proposta de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no destino do produto, dentro das discussões da reforma tributária.

“Vamos apoiar a cobrança do ICMS no destino, mesmo que São Paulo perca [arrecadação] num primeiro momento”, disse Tarcísio durante apresentação no Credit Suisse Latin America Investment Conference.

O estado de São Paulo é o que tem a maior arrecadação de ICMS do país.

