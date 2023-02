Tarcísio mantém veto, mas reconhece erro em parecer da Saúde sobre projeto de lei que tira validade para laudo de autismo

Texto que previa validade indeterminada a laudos médicos que atestem Transtorno do Espectro Autista (TEA), aprovado pela Alesp, não foi sancionado pelo governador. Veto disse que diagnóstico é ‘mutável’ e pode ‘deixar de existir’, mas governo voltou atrás na fala. Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo durante visita a Barretos, SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta sexta-feira (10) que vai manter o veto ao projeto de lei que tira a validade para laudo de Transtorno Espectro Autista (TEA), mas reconheceu erro em parecer da Secretaria de Estado da Saúde que diz que diagnóstico em crianças é “mutável” e pode “deixar de existir”.

A declaração do governador foi dada em Barretos (SP), onde esteve para entregar obras em cidades da região. Tarcísio ainda afirmou que reconhece que o transtorno é duradouro e que pode se manifestar com maior ou menor severidade nos pacientes. No entanto, falou na possibilidade aprimorar a lei.

“Não faz sentido a gente ficar cobrando laudos periodicamente porque isso só vai aborrecer, vai trazer transtorno para os familiares. O veto está mantido e que vamos fazer? Nós vamos propor, construir com a Assembleia Legislativa, outro projeto que trate dessa questão da continuidade do laudo, da duração do laudo, dessa duração permanente, mas que traga outras questões por exemplo como a questão da regulamentação, da identificação, que é algo que já está em lei federal, que a gente possa trazer outras situações também para a lei (…) Então a gente vai aprimorar a lei. Houve um erro na questão do parecer que saiu da Secretaria de Saúde. Nós conhecemos o erro, não temos compromisso com erro”.

Em nota encaminhada ao g1 na quarta-feira (8) à noite, a Secretaria Estadual da Saúde informou que “a forma como foi redigido o parecer pode dar margem para uma interpretação equivocada em relação ao que entende a Secretaria sobre as questões relacionadas ao transtorno do espectro autista (TEA), que é uma deficiência crônica e permanente.” A pasta também informou que é favorável à “validade indeterminada dos laudos médicos que atestem o transtorno do espectro autista”, mas que seria “conveniente uma revisão dos casos em que o diagnóstico inicial tenha sido realizado antes dos 18 meses”. (Veja mais abaixo)

Fita quebra-cabeça, símbolo do autismo

O projeto de lei

De autoria do deputado Paulo Correa Junior (PSD), o projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo em dezembro de 2022.

No texto, o parlamentar defende que, por ser de caráter permanente, “é injustificável a emissão de laudos com validade determinada e totalmente descabida qualquer exigência de laudos atuais, ou até mesmo novas perícias, para a comprovação da condição de autista”.

O governo ainda alegou que a proposta “fere” o princípio da igualdade, uma vez que os laudos médicos de outras doenças permanentes “não são assim considerados”.

Projeto foi aprovado em dezembro de 2022 na Assembleia Legislativa do estado de SP (Alesp)

Diagnóstico de autismo

O TEA é caracterizado por dificuldades de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos e ou interesses repetitivos ou restritos, conforme o Manual de Orientação Transtorno do Espectro do Autismo, elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Para quem vive com o quadro, alterações sensoriais, como o incômodo extremo com certos barulhos ou texturas, e um repertório específico de interesses – chamado também de hiperfoco – costumam ser comuns. Acredita-se também que as causas do TEA sejam multifatoriais, envolvendo desde a genética ao contexto social.

Por conta da complexidade, qualquer pista sobre o autismo vindo da ciência representa um passo que pode ajudar no diagnóstico e nos cuidados precoces. A neuropsicóloga Juliana Alecrim Campos, de Ribeirão Preto (SP), que tem um filho autista, explica que o transtorno permanece na pessoa para sempre. O que pode acontecer é ele se manifestar de forma menos intensa caso ocorram estímulos e tratamento para isso.

“E o contrário também pode acontecer. Às vezes a pessoa tem, no começo, uma necessidade menor, e não recebe o tratamento adequado e, conforme vai ficando mais velha, passa a ter uma necessidade maior [de tratamento]”.

Ela é favorável ao fim da validade do laudo justamente pelo fato de o TEA ser permanente e pela possibilidade de diminuir a dificuldade de conseguir a documentação.

“A gente passa por uma avaliação multidisciplinar e depois a gente faz um laudo e encaminha para o médico para laudar a pessoa. E infelizmente tem um prazo. Não tem sentido, porque a pessoa não vai deixar de ser autista. O que a gente estava pedindo nessa lei é que deixasse de existir. Vamos pensar uma pessoa que não tenha muitas condições financeiras. A fila do SUS é enorme para fazer a avaliação, para passar por neurologista, psiquiatra. Imagina a pessoa precisar fazer esse laudo com recorrência. É inviável. E quantas pessoas conseguem fazer particular, ou convênio? É burocrático”.

O que diz a Secretaria da Saúde de SP

“A Secretaria de Estado da Saúde esclarece que a forma como foi redigido o parecer pode dar margem para uma interpretação equivocada em relação ao que entende a Secretaria sobre as questões relacionadas ao transtorno do espectro autista (TEA), que é uma deficiência crônica e permanente.

A SES está em tratativas com o poder legislativo a fim de realizar uma discussão mais ampla sobre o tema. Em relação à justificativa ao veto do projeto de lei 665/2020, do deputado Paulo Correa Junior (PSD), a atual gestão da SES informa que é favorável a validade indeterminada dos laudos médicos que atestem o transtorno do espectro autista, ainda que seja conveniente uma revisão dos casos em que o diagnóstico inicial tenha sido realizado antes dos 18 meses.

Além disso, a SES também entende que é necessário ampliar a discussão para que outras deficiências consideradas permanentes cujos atestados ainda não possuam prazo de validade indeterminado, sejam igualmente beneficiadas com a medida”.

