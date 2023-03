Tarcísio promete preço ‘equilibrado’ da tarifa do Trem Intercidades entre Campinas a São Paulo

Governador de SP afirmou que edital do modal será publicado no primeiro semestre. Projeto prevê implantação de serviço entre as metrópoles, com parada em Jundiaí. Governador de SP, Tarcísio Gomes de Freitas, durante evento em Paulínia

Pedro Santana/EPTV

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (29) que a tarifa do futuro Trem Intercidades terá valor “equilibrado” para atender a maior quantidade de pessoas possível. A promessa foi feita durante um evento em Paulínia (SP).

Na terça, o governador já havia dito que o edital do projeto, que promete ligar Campinas e São Paulo com passagem por Jundiaí, deve ser publicado até junho, enquanto o leilão está previsto para até dezembro deste ano.

Segundo o governador, o Poder Executivo vai realizar um aporte expressivo de verba na parceria público-privada (PPP) justamente para equilibrar os preços.

“O estado vai aportar bastante dinheiro no Trem Intercidades justamente para deixar a tarifa algo equilibrado e a ideia é que a gente possa atender a maior quantidade de usuários possível. É uma grande novidade a gente ter essa retomada do trem de passageiros e isso vai concorrer para melhoria da mobilidade urbana”, afirmou o governador.

“A gente tá trabalhando na modelagem, em breve a gente vai divulgar isso, obviamente se trata de uma parceria público-privada (PPP), ou seja, não é aquele negócio que ficaria de pé só com investimento privado. O estado vai aportar recurso e esse aporte de recurso é também para tornar a tarifa algo que seja socialmente aceito, seja socialmente possível”.

Prazos para licitação

Os prazos foram apresentados durante uma coletiva em que o governador fez uma abordagem sobre qualificações de 15 projetos de concessões e parcerias público-privadas (PPP) em São Paulo.

Inicialmente, a publicação do edital era prevista para dezembro de 2021, depois foi adiada para março de 2022, e posteriormente chegou a ficar indefinida. Além de entraves, o governo destacou anteriormente que o prazo foi modificado para incluir as sugestões recebidas em consultas públicas.

“A gente já está deliberando acerca da publicação do edital, algo que deve acontecer ainda esse ano, a nossa ideia é aconteça o mais rápido possível […] Deve aí publicar o edital ainda no primeiro semestre e fazer o leilão do Trem Intercidades no 2º semestre”, ressaltou Tarcísio.

Área da estação ferroviária central, em Campinas, terá uma estação do Trem Intercidades

Carlos Bassan/PMC

Investimento atualizado

A concessão, que já teve valor estimado inicialmente em R$ 7,5 bilhões, e depois foi alterada e elevada para R$ 10,2 bilhões em março do ano passado, deve ter novo valor, segundo projeção de Tarcísio.

“Só o Trem Intercidades estamos falando de investimentos da ordem de R$ 12,5 bilhões. Realmente um investimento extremamente importante”, frisou o governador de São Paulo.

Os valores, a princípio, devem ser divididos em três blocos: compra de trens, a modernização da Linha 7-Rubi, além de infraestrutura para serviços. O g1 não conseguiu detalhes sobre cada um.

Impasse

A expectativa do estado desde início do projeto é de que o leilão ocorra no prazo de 120 dias após a publicação do edital, prazo que inclui o recebimento de propostas em sessão pública. Depois disso, caso não ocorram imprevistos, como contestações de empresas, o contrato sai em até um mês.

À época da primeira audiência pública sobre o projeto, realizada em agosto de 2021 em Campinas, a previsão do governo de São Paulo era de realizar o leilão em abril de 2022. “O prazo de execução total do projeto é de sete anos, a partir da assinatura do contrato, com possibilidade de entrega do serviço do TIC [Trem Intercidades] em quatro anos”, diz texto divulgado à época.

O governo de São Paulo prevê a oferta de um serviço expresso entre as duas metrópoles, com uma estação em Jundiaí (SP). O trajeto de 101 quilômetros de extensão deve ser atendido por um trem com capacidade para 800 passageiros, capaz de operar com velocidade comercial de 95 km/h, e em intervalos de até 15 minutos nos horários de pico. A viagem tem duração prevista de 1h04.

A expectativa do projeto é atender até 60 mil passageiros por dia em todos os serviços.

Extensão do projeto do Trem Intercidades entre Campinas e São Paulo

Governo de SP

O projeto também inclui a implantação de um serviço metropolitano entre Campinas e Francisco Morato (SP), e estabelece atendimentos a outros municípios do interior paulista como Louveira (SP), Valinhos (SP) e Vinhedo (SP). A extensão dessa operação seria de 65,8km, com nove estações e velocidade comercial de 56 km/h – a estimativa é que o tempo de viagem dure 55 minutos.

À época da primeira audiência pública, a Secretaria de Transportes Metropolitanos mencionou que a referência do custo da tarifa para o passageiro será o valor vigente da passagem de ônibus.

A proposta de preço vencedora será aquela com menor aporte de recursos e será permitida a formação de consórcio constituído por empresas somente estrangeiras, informou o governo.

