C’è tempo fino al 20 maggio 2022

FASANO – Abbattimento totale per chi ha un ISEE pari a zero euro e agevolazioni proporzionate al reddito e progressive per fasce fino a un ISEE di 10 mila euro. C’è tempo fino al 20 maggio 2022 per presentare domanda per usufruire di una riduzione sulla tari per l’anno in corso in riferimento alle utenze domestiche.

Le domande si possono inoltrare esclusivamente attraverso il link: https://servizi-fasano.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=35672

L’accesso alla procedura telematica è consentita solo mediante autenticazione con SPID o CIE. Il bando è stato approvato con determina del dirigente del settore Risorse del Comune di Fasano, la dott.ssa Marisa Ruggiero ed è disponibile al seguente link: https://trasparenza-fasano.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=35624&pub_token=_IsVAOqJDRKOYyblMEwn6bDdKXsSO9AfK5z2Vh2-5-C1ChH3gAPJlrgFZ-ViLlTcaKOwyaE8nq0-_QEDh1wPV1AjZQ07v2NWiU5LHq2jAQnH9JwT8Da6-7gGttdBTMytyTakFCe6pm-xVb37hs1CGXo6p9nAN9lTawD3R2CJ6l4MNoBLR-w28L

«Come negli anni precedenti abbiamo previsto agevolazioni progressive per fasce di reddito – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. La riduzione consentirà un sospiro di sollievo per quanti si trovano in condizioni difficili a causa delle conseguenze economiche legate alla pandemia. Per la fascia di ISEE più bassa abbiamo infatti previsto l’abbattimento totale della tariffa. Il provvedimento, come già accaduto negli anni precedenti, è frutto della volontà dell’amministrazione di sostenere chi è in condizioni di bisogno, ancora di più in questo momento di emergenza economica legata al Covid».

L’articolo Tari 2022, al via le domande per le agevolazioni per utenze domestiche proviene da GoFasano.