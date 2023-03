Tarifa de energia: Aneel aprova reajuste médio de 3,28% para os clientes da Enel RJ

Para os consumidores conectados em baixa tensão, caso dos residenciais, reajuste será de 6,01%. Novos índices tarifários entram em vigor a partir desta quarta-feira (15).

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (14) um reajuste médio de 3,28% na tarifa de energia cobrada dos consumidores da Enel RJ, distribuidora que atende o estado do Rio de Janeiro.

O percentual de 3,28%, contudo, é uma média considerando todos os tipos de consumidores.

Por tipo de consumidor, o reajuste médio da Enel RJ será de:

– 4,91% para consumidores conectados em alta tensão, como as grandes empresas

+ 6,18% para consumidores conectados em baixa tensão, como os pequenos negócios, exceto os consumidores residenciais

+ 6,01% para consumidores residenciais

Os novos índices tarifários entram em vigor a partir desta quarta-feira (15).

Segundo a Aneel, os custos da Enel RJ são maiores para atender os consumidores conectados em baixa tensão, por isso a diferença entre os dois grupos. Enquanto os consumidores da alta tensão terão queda na tarifa de energia, os consumidores em baixa tensão terão alta.

Também contribuiu para a diferença de reajuste entre os dois grupos o fim do desconto aos consumidores rurais, que fazem parte da baixa tensão.

O reajuste da Enel RJ foi feito a partir de um processo chamado “revisão tarifária periódica”, realizado, em média, a cada cinco anos. O objetivo é adequar o contrato para custear os investimentos e a operação.

Os diretores da agência também decidiram nesta terça que será reavaliada a metodologia de cálculo das perdas não técnicas da Enel RJ, ou seja, dos furtos de energia, popularmente conhecidos como “gatos”. Essa reavaliação, contudo, terá impacto somente em 2024.

Vito Califano