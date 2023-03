Tarifa de energia: Aneel aprova reajuste médio de 7% para os clientes da Light

Novos índices tarifários entram em vigor a partir desta quarta-feira (15). Distribuidora atende cerca de 4 milhões de unidades consumidoras no Rio de Janeiro. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (14) um reajuste médio de 7% na tarifa de energia cobrada dos clientes da Light, distribuidora que atende cerca de 4 milhões de unidades consumidoras no Rio de Janeiro.

O percentual de 7%, contudo, é uma média considerando todos os tipos de consumidores. Por tipo de consumidor, o reajuste médio da Light será de:

6,03% para consumidores conectados em alta tensão, como as grandes empresas;

7,47% para consumidores conectados em baixa tensão, como os pequenos negócios, exceto os consumidores residenciais;

7,40% para os consumidores residenciais.

Os novos índices tarifários entram em vigor a partir desta quarta-feira (15).

A Light é uma concessionária afetada pelas chamadas perdas não técnicas, ou seja, pelos roubos de energia, popularmente conhecidos como “gatos”. Esses “gatos” acabam impactando a tarifa dos demais consumidores.

Como funciona o reajuste

O reajuste tarifário das distribuidoras de energia acontece anualmente, normalmente na data de aniversário de contrato de cada empresa, com exceção de quando há a “revisão tarifária periódica”.

O reajuste é calculado levando em conta a inflação e os custos de compra, transmissão e distribuição de energia, que variam conforme cada distribuidora, além dos encargos setoriais (os subsídios que são pagos via conta de luz).

Também são considerados eventuais créditos tributários que a concessionária possa ter direito, assim como outras medidas que podem mitigar o valor do reajuste.

Enel RJ

A agência vai votar ainda nesta terça-feira o reajuste da Enel RJ, distribuidora que também atende o estado do Rio de Janeiro.

valipomponi