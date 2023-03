Valores não eram reajustados desde 2016, segundo a prefeitura. Número de vagas rotativas será ampliado. Tarifa de Zona Azul em Caraguatatuba fica mais cara a partir de segunda-feira (6)

Prefeitura de Caraguatatuba/Divulgação

A tarifa de Zona Azul em Caraguatatuba vai sofrer reajuste a partir desta segunda-feira (6). O valor para motos vai passar de R$ 1,20 para R$ 1,50, enquanto para carros irá de R$ 2,40 para R$ 3. Segundo a prefeitura, os valores não eram alterados desde 2016.

Além do reajuste, a administração municipal informou que serão criadas novas 323 vagas em um processo de readequação do estacionamento rotativo. Atualmente, a cidade conta com 1.663 vagas de zona azul, sendo 399 para motos e 1.264 para carros.

A novas vagas ficarão no trecho da Avenida Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), sentido sul, entre as ruas Edward Costa e Aparecida do Norte (do Pró-Mulher à Sabesp), além das Avenidas Adaly Coelho Passos, trecho entre a Rua Antônio Ribeiro Almeida e Avenida Paulo Ferraz Silva Porto e também na Rua Sebastião Peres de Oliveira, na região da Prainha.

A Prefeitura de Caraguatatuba informou ainda que 25,10% do dinheiro arrecadado com a cobrança de estacionamento rotativo é destinado ao Fundo Municipal do Idoso.

Vittorio Rienzo