Tarsia: fuori il video di “Un giorno al mare” il nuovo singolo

Fuori il video di “Un giorno al mare” il nuovo singolo di Tarsia, già in radio, sulle piattaforme e nei digital store (Maqueta Records / Artist First).

La cantautrice lucana propone una canzone dai colori estivi. Un sound britpop contaminato da elettro-soul, dal ritmo veloce e dalla melodia romantica, che invita a goderci il viaggio, lasciandoci sorprendere dal destino.

«La canzone, contiene una richiesta precisa “mi ci porti un giorno al mare?”. L’ho scritta in un momento particolare in cui sentivo la forte necessità di allontanarmi dalle giornate strane, dai pomeriggi sul divano, da un loop di pensieri in cui ero rimasta intrappolata. Il luogo che da sempre mi dà la sensazione di libertà e di spensieratezza è il mare – dice Tarsia – io sono nata al mare, mi fa sentire viva, mi permette di respirare, di spogliarmi del vissuto, mi trasmette gioia, voglia di sorridere e di avere fiducia nella vita e nei desideri.»

Qui il video: UN GIORNO AL MARE – Tarsia (videoclip) – YouTube

La produzione di “Un giorno al mare” è di Fernando Alba con la partecipazione di Vincenzo Tacci alla batteria e Gianfilippo Fancello alla chitarra.

TARSIA, cantautrice interprete e compositrice, all’anagrafe Tatiana Tarsia, nasce a Policoro (MT), in Basilicata, da una storica famiglia di intarsiatori. Fin da piccola si dedica alla musica condividendo questa passione con il padre, che la accompagna nei primi passi della sua carriera e le trasmette l’amore per questo mestiere. Studia in Italia e all’estero canto, pianoforte e arti sceniche si esibendosi in numerosi contest e festival in giro per il mondo. Nel 2016 partecipa al progetto “Back To 60’s”, in esclusiva su YouTube, ed interpreta alcuni successi italiani degli anni sessanta, cercando di trasmettere tutto l’amore per le sue radici e per l’Italia. Nel 2017 pubblica il suo primo singolo “Bolle di Sapone“, una produzione indipendente che dà vita ad una serie di collaborazioni e partecipazioni in studio e live, con diversi musicisti ed artisti del panorama musicale italiano ed europeo, aprendo fra gli altri, le date del tour “Pace” di Fabrizio Moro nel 2017 e partecipando a vari Festival come il “Blues in Town” nel 2018, “Concerti per Matera” nel 2019. Colleziona una serie di vittorie di contest, fra i quali il “Premio Incanto” del 2018“ e “Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore” edizione 2020. Si è esibita in diversi club italiani tra cui: il Bravo Café e la Cantina Bentivoglio di Bologna, l’Asino che Vola e l’Alcazar live di Roma, Ottavo Talento di Bari e tanti altri. Il suo primo progetto discografico prende forma nel 2020, con l’uscita dei singoli e relativi videoclip “Passi“, “Dove siamo stati bene” e “Boom“. Il 29 marzo 2022 ha lanciato il singolo “Luna Park” e il 13 maggio è la volta di “Un giorno al mare” che con i singoli precedenti farà parte dell’album “Luna Park”, di prossima pubblicazione.

Tarsia è su Instagram e Facebook