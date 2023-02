Si chiama “Tartalove” la campagna di Legambiente che invita gli innamorati a fare un regalo insolito e ambientalista per San Valentino: l’adozione digitale di una tartaruga marina della specie Caretta caretta. “Sono almeno 130.000 le tartarughe marine in pericolo di vita ogni anno nel Mediterraneo. E almeno 40.000 quelle che muoiono a causa delle catture accidentali, dei rifiuti ingeriti e per traumi causati dal traffico nautico”, scrive Legambiente.

Uno degli esemplari che è possibile adottare si chiama “Corallo”, come la giovane tartaruga di 28 cm ritrovata sulla spiaggia di Rodi Garganico.

Quando è stata salvata era ancora viva, ma praticamente in stato vegetativo, disidratata e totalmente inerme. Così è stata subito ricoverata nel Centro di Recupero Tartarughe Marine di Manfredonia gestito da Legambiente e sottoposta a diverse terapie per un’infezione al becco che le impediva di mangiare. Dopo due settimane di cure ha progressivamente ricominciato a mangiare ed è migliorata.

È rimasta ricoverata ancora fino al 17 novembre quando è tornata a nuotare libera in mare aperto.

“La storia di Corallo è a lieto fine, ma molte tartarughe marine non sopravvivono se non sono soccorse in tempo”, conclude Legambiente. Adottando una tartaruga, “farai un regalo bellissimo a chi ami e contribuirai a salvare centinaia di tartarughe marine ferite e proteggere decine di nidi deposti nelle nostre spiagge consentendoci di sorvegliarli giorno e notte”.

L’articolo Tartalove, la campagna di Legambiente per adottare una tartaruga marina a San Valentino proviene da The Map Report.

Vittorio Rienzo