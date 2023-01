Tartaruga de 22 anos cai do 7º andar em Balneário Camboriú, e recuperação repercute na web

Etapas do tratamento de Stefani, como é chamada a tartaruga, são publicadas nas redes sociais do tutor. Lucas Vasconcelos, 27 anos, ganhou a tartaruga quando era criança. Tartaruga de 22 anos cai do 7º andar em Balneário Camboriú

Uma tartaruga de estimação de 22 anos ficou ferida após cair do 7º andar de um prédio em Balneário Camboriú. Tutor do animal, o publicitário Lucas Vasconcelos, 27 anos, acredita que o animal tenha escalado as redes de proteção da sacada. Em tratamento, ela não corre risco de vida.

Etapas da recuperação de Stefani, como é chamada a tartaruga, são publicadas nas redes sociais do jovem (assista acima). Ele ganhou o animal da família, ainda filhote, quando tinha cinco anos.

A tartaruga teve cortes nas patas após o acidente, em 13 de janeiro, e rachaduras no casco. “Ela recebeu pontos na patinha e [aplicaram] resina para recuperar o casco”, afirmou o jovem ao g1 SC no domingo (29).

“Eu jamais imaginaria que ela conseguiria chegar até em cima. E ela é mais larga que o vão das grades, então deve ter virado de ladinho e pulado”, disse.

Como aconteceu

De acordo com Lucas, a tartaruga gosta de ficar perto de pessoas, “cheirando os pés” delas.

“Eu abri a sacada, fui fazer café para os meus pais, que estavam me visitando em casa. Neste meio tempo, uns 20 minutos, percebi que não a vi mais. Meu namorado perguntou: ‘Cadê a Stefani?’. No impulso, foi olhar lá embaixo, e ela estava lá”, relatou. A tartaruga caiu em um telhado de alumínio.

“Eu entrei em pânico, comecei a chorar, porque ela estava quietinha, não se mexia. Achei que ela tinha morrido”, relatou.

Quando viu que Stefani se mexeu, correram para buscá-la. Ela foi conduzida a um veterinário especializado na espécie, na cidade vizinha.

A resina será retirada do casco em cerca de 120 dias, conforme Lucas. Em breve, os pontos nas patas também serão removidos.

Tartaruga caiu do 7º andar e passa por recuperação

Redes sociais/ Reprodução

Vittorio Ferla