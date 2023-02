Tartaruga encontrada presa a rede de pesca e com três nadadeiras amputadas é resgatada em Natal

Caso aconteceu nesta terça-feira (21) na praia de Areia Preta, na Zona Leste da cidade. Animal foi levado para centro de tratamento no bairro Ponta Negra. Tartaruga com nadadeiras amputadas é resgatada após ser encontrada presa a rede de pesca em Natal

Cedida

Uma tartaruga marinha foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na praia de Areia Preta, na Zona Leste de Natal, nesta terça-feira (21). O animal estava preso em uma rede de pesca e com três nadadeiras amputadas.

Os bombeiros foram acionados por um pescador que estava sobre as pedras, em frente ao posto de guarda-vidas. O homem disse aos militares que viu o animal com dificuldade de nadar, preso a uma rede de pesca.

Com ajuda de banhistas, os militares levaram a tartaruga até um local com sombra e água do mar, onde foi entregue aos cuidados da equipe do Projeto Cetáceos da Costa Branca, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern).

O animal marinho foi transferido para um dos centros de tratamento do projeto, que fica no bairro Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, onde permanecerá durante os primeiros dias pós resgate.

“Por ser uma espécie carnívora, esses animais, ao encontrarem redes de arrasto no mar, cheias de peixes, vão tentar se alimentar daqueles peixes e se emalham na rede”, explicou o médico veterinário Radan Elvis.

De acordo com os médicos veterinários que fazem parte do projeto o animal precisa ser hidratado diariamente e receber medicações, como analgésicos.

Embora os pesquisadores possam implantar próteses no animal, eles consideram que provavelmente o animal não poderá voltar ao seu habitat natural.

Ainda durante esta semana, a tartaruga deverá ser encaminhada para o centro de reabilitação de Areia Branca, no Oeste potiguar.

Vito Califano