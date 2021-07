Tartellette con pancetta e patate | Stuzzichini veloci e facili

Tartellette con pancetta e patate ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food facilissimo da realizzare e pronto in pochi minuti. Stiamo parlando delle Tartellette con pancetta e patate. Si tratta di stuzzichini di pasta sfogli ripieni di un impasto realizzato mescolando le patate insaporite in padella con dell’affettato.

Con pochi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, realizzerete quindi dei finger food da leccarsi i baffi! Questi stuzzichini, infatti, piacciono sia a grandi che piccini. Sono perfetti per essere portati in tavola come antipasto per una cena in famiglia oppure un pranzo con parenti e amici.

Ideali anche per essere serviti come aperitivo o per un’apericena accompagnandoli con un cocktail, alcolico o analcolico, a proprio piacimento. Potete preparare questi stuzzichini anche per servirli in un buffet per una festa di compleanno ma anche per un brunch.

Sono ottimi sia caldi che freddi, quindi potete gustarli anche per un pranzo veloce al mare o in montagna o al lago in alternativa al solito panino al sacco. Il consiglio è quello di abbinarci un contorno leggero a proprio piacimento.

Potrebbe piacerti anche: Pasta al pesto di zucchine con melanzane e peperoni grigliati | superlativo

Potrebbe piacerti anche: Savoiardi al cioccolato e cocco | Il biscotto che tutti adoreranno

Realizzate in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: i minuti necessari a farli indorare

Strumenti

stampi per muffin

una padella antiaderente

una spatola

un coltello

Ingredienti

patate q.b.

1 rotolo di pasta sfoglia

pancetta q.b.

un filo d’olio extravergine d’oliva

sale q.b.

un pizzico di pepe macinato sul momento (facoltativo)

Tartellette con pancetta e patate, procedimento

Immergete le patate intere e con la buccia in una ciotola d’acqua fredda per 1 h. Passato il tempo necessario, scolate e asciugate i tuberi prima di sbucciarli e ridurli a fettine che farete rosolare in una padella con un filo d’olio per 5 minuti, rivoltandole spesso. Aggiustate di sale e pepe e insaporitele con del rosmarino a proprio piacimento e continuate a cuocere con coperchio a fiamma bassa per 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Terminate, cuocendo senza coperchio le patate a fiamma allegra per 5-10 minuti. Ultimata la cottura, fatele riposare su carta assorbente per qualche minuto prima.

Tartellette con pancetta e patate ricettasprint

Potrebbe piacerti anche: Torta al latte 1 minuto | Velocissima e buona per l’inzuppo

Potrebbe piacerti anche: Fagottini con porri e pancetta | Finger food facili e veloci

Nel mentre, stendete la pasta frolla e tagliatela in quadratini sufficientemente grandi per foderare gli stampini per muffin imburrati. Bucherellate le basi con i rebbi di una forchetta e farcite con le patate e dei pezzettini di pancetta a proprio piacimento. Infornate a 180° per i minuti necessari a far indorare la pasta sfoglia. Servite.

Tartellette con pancetta e patate ricettasprint

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.