Tartufini al cioccolato, per le voglie improvvise. Solo 2 ingredienti per un dolce buonissimo. Uno tira l’altro

I tartufi fondenti al rum, sono dei dolcetti facili e velocissimi da preparare. Ottimi per soddisfare quella voglia improvvisa di dolce, oppure da preparare come dopocena, o anche come idea regalo, i dolcetti casalinghi sono sempre ben accetti. Esistono svariate versioni per realizzare questi dolcetti, di seguito vi lascio la mia ricetta, dove negli ingredienti non troveremo burro né tantomeno panna. Ma attenzione, creano dipendenza, e sicuramente uno tira l’altro.

Tartufini al cioccolato, Ingredienti

per i tartufi:

70 gr ricotta

2 cucchiaini di zucchero a velo

40 gr biscotti secchi

1 cucchiaino di cacao amaro

Granella di nocciole

25 gr cioccolato fondente

2 cucchiaini di rum

Per ricoprire:

Cacao amaro

Granella di nocciole

Procedimento:

Per preparare i tartufini fondenti al rum, iniziate a mescolare la ricotta con lo zucchero, fino ad ottenere una crema.

Aggiungete il cacao, la granella di nocciole, il rum

ed infine i biscotti tritati finemente, mescolate bene,

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria e/o nel microonde, ed unitelo all’impasto, mescolate e mettete in frigo a riposare per circa un’ora.

Trascorso questo tempo, mettete il cacao e la granella di nocciole in un piatto,

prendete l’impasto dal frigo e iniziate a formare delle palline, che ricoprirete con il cacao e la granella di nocciole.

Posizionate ogni tartufino, in un singolo pirottino. Mettete i tartufini in frigo per almeno tre ore prima di servirli.

Se v i piacciono più dolci, potetete aumentare il quantitativo di zucchero nella ricotta, oppure unirlo al cacao amaro usato per la copertura.

