I tartufini salati, sono una ricetta veloce e facile da realizzare. Non necessitano di cottura, ma solo di un poco di riposo in frigo. Ottimi da servire come antipasto, aperitivo oppure per arricchire un buffet. Pochi ingredienti, che assemblati fra di loro, danno vita a questi fantastici tartufini, ottimi da gustare e belli da vedere. Di seguito vi lascio gli ingredienti ed il procedimento per realizzare questa ricetta.

Tartufini salati

Ingredienti:

250 gr ricotta

120 gr mortadella

30 gr parmigiano reggiano grattugiato

Un pizzico di pepe

Pistacchi

Procedimento:

Per realizzare i tartufini salati, iniziate a sgusciare i pistacchi,

Tritateli con l’aiuto di un tritatutto, metteteli in un piatto

Lasciatene un poco nel tritatutto, dove andrete a tritare anche la mortadella.

Mettete la ricotta in una ciotola, poi unite il pepe, il parmigiano e la mortadella, amalgamate bene.

Formate delle palline, passatele nella granella di pistacchi

e posizionatele su un piatto, fate riposare in frigo per almeno trenta minuti prima di servirli.

Tartufini salati con ricotta, mortadella e granella. L’antipasto furbissimo e velocissimo delle feste senza cottura scritto su Più Ricette da Michele.

Mata