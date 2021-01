Tatiana Bernardi, l’influencer con il lato B più bello di Instagram – FOTO

Tatiana Bernardi è uno schianto di bellezza dovunque vada: fisico da modella e fondoschiena da infarto. I fan non trattengono il respiro

Tatiana Bernardi – Screenshot storia intasgram

Una “diva” assoluta prevale su tutte alle prime ore del mattino. I fan di Instagram saranno certamente contenti e affascinati dalla bellezza naturale di una “esordiente” col botto. Parliamo di Tatiana Bernardi, l’influencer “per caso”, che con un’unica esibizione ha “fulminato” anche il cuore dei più forti.

Impossibile restare impassibili, di fronte a cotanta bellezza, ma Tatiana non è riuscita nell’intento di controllare il suo istinto d’Eros, facendo così il salto più lungo della sua gamba. I follower hanno approfittato dell’inedito evento, molto vicino ad un clichè a “luci rosse”, per celebrare al meglio la maestosità e la perfezione di un aspetto fisico davvero travolgente.

Lo sfondo e la ricchezza naturale dei paesaggi non cambia il “registro” di un fascino stratosferico, che ha contribuito a rafforzare la convinzione di “vincere” la concorrenza delle dive più glamour e cliccate del mondo Instagram

Tatiana Bernardi, web blogger senza rivali: un fondoschiena senza “rivali”

Tatiana Bernardi – Screenshot storia intasgram

Difficile non rendere onore ad un fascino così stratosferico come quello “pronunciato” dall’inarrivabile Tatiana Bernardi. Una web influencer solitamente non nasce dal nulla più totale e invece lei balza fuori come un “felino” pronto ad accaparrarsi la sua preda. Che sia in montagna, al mare o negli ambienti chiusi, Tatiana dimostra di non avere alcun rivale, nella rincorsa al premio di bellezza più stupefacente.

Così la Bernardi è saltata fuori, proprio nel momento in cui le bellezze più conosciute erano in procinto di rinnovarsi sotto i riflettori di Instagram, per un inizio del nuovo anno, con i “fuochi d’artificio”. La “Tatyb” dei social ha anticipato le “mosse” delle concorrenti e ha conquistato una buona “fetta” di odiens, mostrando a tutti la grandezza “indefinita” di un paesaggio di forme assolute.

Il fondoschiena da urlo di Tatiana Bernardi – Screenshot Instagram

Su tutti spicca un lato B “off limits“, che ha fatto innamorare un popolo intero, complice all’unanime di un giudizio che senza dubbio ha regalato lo spettacolo più bello e sorprendente che i fan avessero potuto riscontrare sui social. E voi cosa ne pensate dell’irrefrenabile istinto sensaule di Tatiana?