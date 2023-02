Taubaté anuncia reajuste de 10% na tarifa da Zona Azul a partir de fevereiro

Prefeitura justificou o aumento como “manutenção e equilíbrio financeiro do contrato”. Taubaté anuncia reajuste de 10% na tarifa das vagas de estacionamento rotativo a partir de fevereiro.

Prefeitura de Taubaté/Divulgação

A Prefeitura de Taubaté anunciou o aumento na tarifa da Zona Azul da cidade. O reajuste vai ser de 10% e começa a valer na segunda quinzena de fevereiro. A determinação foi publicada em um decreto nesta quarta-feira (1º).

De acordo com a prefeitura, o reajuste é para “a manutenção e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão pública”. Os novos valores entrarão em vigor a partir do dia 16 de fevereiro.

Ainda segundo a administração, o reajuste é previsto no contrato com a empresa responsável pelo estacionamento rotativo na cidade e seguiu o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

Confira os novos valores:

Área da Zona Azul – Carros, caminhonetes e veículos de carga com capacidade de até 1,8 toneladas

30 minutos: R$ 1,20

1 hora: R$ 2,40

1h30: R$ 3,60

2 horas: R$ 4,80

Área da Zona Verde – Carros, caminhonetes e veículos de carga com capacidade de até 1,8 toneladas

30 minutos: R$ 1,20

1 hora: R$ 2,40

1h30 : R$ 3,60

2 horas: R$ 4,80

3 horas: R$ 7,20

4 horas: R$ 9,60

Área da Zona Azul – Motos

30 minutos: R$ 0,60

1 hora: R$ 1,20

1h30: R$ 1,80

2 horas: R$ 2,40

Área da Zona Verde – Motos

30 minutos: R$ 0,60

1 horas: R$ 1,20

1h30: R$ 1,80

2 horas : R$ 2,40

3 horas : R$ 3,60

4 horas : R$ 4,80

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

pappa2200