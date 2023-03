Em Taubaté, de 2019 a 2022, foram registrados 18 óbitos relacionados à tuberculose e 356 casos da doença. Taubaté realiza campanha para agilizar diagnóstico de casos de tuberculose.

Pixabay

A Prefeitura de Taubaté realiza até o dia 20 de março a Campanha de Intensificação de Busca Ativa de Sintomático Respiratório. A iniciativa busca descobrir precocemente os casos de tuberculose na cidade.

Segundo a prefeitura, serão interrogadas pessoas que estiverem apresentando tosse há mais de três semanas, para identificação rápida de casos de tuberculose, oferta de tratamento precoce e redução de transmissão e consequentes óbitos.

Participam dos atendimento as unidades de saúde UBS Mais, Pamos, Estratégia de Saúde da Família, AMI, CAPs, e Equipe do Consultório na Rua, abrangendo a população em situação de rua, Centro POP e abrigos, com apoio da Equipe Técnica da Vigilância Epidemiológica (V.E.).

A ação consiste em questionar sobre a presença e duração da tosse, independente do motivo da procura, encaminhar os sintomáticos respiratórios para a coleta do exame, explicar sobre a coleta e colher amostra de escarro.

A tuberculose é uma doença infecciosa, contagiosa e pode ser transmitida pelo ar. O principal sintoma é a tosse por três semanas consecutivas.

Em Taubaté, de 2019 a 2022, foram registrados 18 óbitos relacionados à tuberculose e 356 casos da doença.

Os pacientes que tiverem o diagnóstico confirmado recebem os remédios necessários, que são distribuídos nas Unidades de Saúde e no Ambulatório Municipal de Infectologia, gratuitamente.

Sintomas da tuberculose:

Tosse por 3 semanas ou mais;

Febre baixa;

Suor noturno;

Emagrecimento.

Taubaté realiza campanha para agilizar diagnóstico de casos de tuberculose

Divulgação / Prefeitura de Itanhaém

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e Região bragantina

Vito Califano