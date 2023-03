Taubaté suspende aulas em quatro escolas por conta de chuvas na cidade

O temporal que atingiu a cidade neste domingo causou pontos de alagamento e quedas de árvore. A cidade registrou queda de árvore e pontos de alagamento

Karen Hannah Santos

A Prefeitura de Taubaté suspendeu as aulas em quatro escolas nesta segunda-feira (6) por conta do temporal que atingiu a cidade na tarde deste domingo (5).

A chuva atingiu a cidade durante quase toda a tarde deste domingo. Foram cerca de 16 milímetros de chuva e as rajadas de vento atingiram os 46 Km/h. Além disso o temporal veio acompanhado de raios e granizo.

A cidade registrou 22 ocorrências com quedas de árvore em alguns pontos, como na Escola Municipal Simonetti, no Bosque da Saúde, na Avenida Faria Lima e na Avenida Bandeirantes. Além disso, também houve alagamento em alguns bairros.

Por conta das chuvas, quatro escolas não vão ter aula. As unidades de ensino devem ficar fechadas para a limpeza nesta segunda-feira (6).

Confira quais escolas estão com as aulas suspensas:

EMEI Professor Paulo Cicchi (Chacara Silvestre 1)

EMIEF Professor Emílio Simonetti (Bosque da Saúde)

EMEI Antônio Custódio da Silva (Alto São Pedro)

EMEF Vereador Pedro Grandchamp (Fonte Imaculada II)

Vito Califano